限時7天！禾聯14吋風扇下殺1416元　日本馬達超省電、遠端遙控絕對懶人必備

文／C編

夏季電風扇絕對是家家戶戶都需要的單品，即使不吹冷氣，電風扇還是必備的，「Her森森」就推出「禾聯14吋智能變頻DC風扇」，日本品牌的馬達，使用起來絕對安全又不耗電，原價1790元、特價1416元，限時7天下殺。

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▲禾聯14吋智能變頻DC風扇，原價1790元、特價1416元，點我搶購。



禾聯這款變頻電風扇最厲害的就是採用日本品牌的DC變頻馬達，穩定的電流、高效率的運轉，當然重點就是耗電量極低，最低耗電量僅有3W，比起一般AC交流馬達最低耗電60W以上，當然很省電，開一整天也不用擔心電費。

在電風扇的設計上，也是使用7片扇葉設計，綿密自然的風感，可以大幅度的降低風切噪音，減少風壓，創造出自然綿密又舒適的風，不會讓人有種開了電扇就快把自己吹乾的感覺，同時搭載3種模式調整：一般風、自然風跟睡眠風，並且擁有12段風速可以選擇，適合家裡有小孩的人入手。

不僅僅是段速、風種可以選擇，同時可以8小時預約定時，可以預約開關機，以小時作為單位定時，最高到8小時，讓人睡得安穩又安心；可攜釋提把，符合人體工學，移動風扇方便又輕鬆；易拆型的網罩設計，清潔也很方便。

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「Her森森」就推出「禾聯14吋智能變頻DC風扇」，原價1790元、特價1416元，搭配冷氣，冷房效果更好，而且節能省電更環保，還可以迅速讓空間降溫，當然必備，單吹也很舒服，還可以無線遙控，懶人絕對要入手。