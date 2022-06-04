楊丞琳一語道破愛情：信任和距離無關，有些人在身邊你一樣沒有安全感

▲楊丞琳認為相隔兩地的關係，需要技巧來經營。（圖／翻攝自IG/ranie77）

記者曾怡嘉／綜合報導

楊丞琳與李榮浩從戀愛到結婚，都維持著遠距離關係，但愛情濃度始終不減，日前她在陸綜《燦爛的前行》分享到，有沒有安全感和距離並無直接關係，但她也坦承維持確實不容易，盤點楊丞琳的字字愛情金句，或許能讓你對於感情有不同省思。

#童話世界歸童話，但是你就算建立起這種很甜蜜的感覺，這都是熱戀情侶會有的，可是當你遇到雙方都在意事情的時候，你們又會怎麼去面對和解決，這個還是現實就不是童話了。

#感情的事情確實自己才會知道的，你不會因為一兩個讚，就去否決他日常對你的好或是什麼的，因為我想按他讚，就是我想按，我覺得用這個來衡量，所謂愛情有沒有平衡、或是誰愛誰多，我是不會用這個來做評斷。

#我還是希望大家多談戀愛，多認識人，你未必一定要陷入一段感情中，多去接觸不同人，對自己的感情觀和成長很有幫助，我覺得感情的成長，是讓人成長最快的方法。



#接觸到不同的人，讓自己懂得自己要什麼、或是不要什麼，在懂得自己過程中，會讓自己越來越明確找到愛情的方向，當緣分到了，自己就會有一種莫名準備好的感覺。

#不是距離讓人產生信任問題，有些人天天在你身邊，你一樣對他沒有安全感，有些人你離的再遠，你都還是覺得非常踏實，異地只是一個條件，但我不會覺得只是一個主因，但是它確實是不容易的。