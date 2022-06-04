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吵架必看！「5個句子」讓你殺死愛情，離分手不遠了

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▲▼吵架必看！「5個句子」讓你殺死愛情 。（圖／翻攝自FB/SBS drama）

▲會有爭吵是為了要溝通，而不是傷害感情。（圖／翻攝自FB/SBS Drama）

記者曾怡嘉／綜合報導

無論是情侶或是夫妻，只要吵架一定都沒好話，有時候口無遮攔的說話方式，無意間會殺死愛情，一次兩次或許能淡忘，但若是總是這樣，離分手絕對不遠，以下5個句型一定要避免。

#沒事把分手、離婚掛嘴邊

吵架一時氣憤難免，但千萬不要把分手和離婚掛嘴邊，你的隨口說說，會在對方身上劃下隱形傷口，容易讓伴侶覺得被拒絕，會擔心繼續愛你變成一件有風險的事情，彷彿你隨時都會離開。

▲▼吵架必看！「5個句子」讓你殺死愛情 。（圖／翻攝自FB/SBS drama）

#你想太多了

當另一半的吵架情緒高亢時，你說出：「你想太多」、「你反應過度」都會激起對方更不滿的情緒，每個人都有自己的感受，怎樣算適當、怎樣又算是過度？這時候最好的方法是傾聽，了解對方在意的是什麼，再想想你應該要怎麼回應，你可以說：「我知道你在意這個，但是我的本意是...」。

#隨便你

當對方對你提出要求或是不滿，希望你可以一起討論改善時，切記不要說出隨便你，這樣會讓人覺得受傷，甚至讓他覺得你根本不在意他感受，感情維持是需要雙方配合，絕對不是一人的獨腳戲。

▲▼吵架必看！「5個句子」讓你殺死愛情 。（圖／翻攝自FB/SBS drama）

#你看吧！我不是早和你說了.....

這句話讓另一半聽到耳裡，會讓他覺得自己很笨，有種被貶低的感受，當事情不如預期時，本來心情就已經很難受，這時再聽到伴侶的冷嘲熱諷，甚至是落井下石，感情是彼此陪伴理解，不必證明自己是位先知。

#貶低對方的家人

聽伴侶抱怨自己的家人，最好只是聽聽就好，千萬不要插嘴或是一起出氣，關於這件事情很現實，自己的家人可以批評，但外人從外人嘴中說出就顯得冒犯，若是要談論對方家人，多半要保持禮貌，或是以解決問題的出點來討論。

關鍵字：

愛情, 戀愛, 吵架

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