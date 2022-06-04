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別人對你的第一眼印象是什麼？這個心理測驗立刻就可以看出來

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記者李薇／台北報導

心理測驗通常可以探究內心裡面真實的態度，有些甚至連自己本人都沒有發現的特質，都可以從心理測驗裡面發現；以下這個心理測驗，就是看你第一眼覺得好看的衣服是哪一件，可以測驗出你給人的第一印象好不好。

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／翻攝自小紅書）

▲第一眼看上最喜歡的哪一件衣服，可以測出大家對你的第一印象。（圖／翻攝自小紅書）

A.

你是一個嚴格注重規則、重視常規的人，所以別人對你的第一印像是「成熟保守」的人，也非常的神秘，感覺好像不常說自己的秘密，通常你也不會在乎別人的想法，有點沉迷自己的工作中，雖然看似難以親近，但其實你的個性幽默獨特。

B.

因為個性柔軟、愛撒嬌，很會親近別人，所以通常給人的第一印象是「善於交際的都市人」，你的協調很高，但有時候也會固執，只要認為是對的事情，就不會說成是錯的，可以清楚地表達自己的感受，大家對應的態度也是懂得尊重。

C.

你很善解人意、彬彬有禮，非常平易近人，擁有很強的協調性，懂得在自己的信念中找到平衡點，所以很多人都覺得跟你相處很安心，加上熱心學習，知識豐富、能力強，常常受到別人尊重的眼光跟信賴的感覺。

D.

你對事情擁有一定的執著度，只要認為是對的或是相信的信念，就不會改變，當然有時候也會想，「責任感和計劃那些都隨便啦」，但是真的只是偶爾。另外，你擁有很強的創造力跟表現力，很適合從事創造性的工作。

關鍵字：

心理測驗, 心理, 測驗

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