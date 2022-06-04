頭髮越吃越多的6種食物　鐵質、蛋白質跟維生素都要多補充

記者李薇／台北報導

很多人都會擔心自己有脫髮的問題，不管是賀爾蒙改變、還是日常生活壓力大，都很有可能有這樣的狀況，這時，透過食補也可以改善部分掉髮的狀況，只要營養正常，生活規律，頭髮都很有機會可以養回來。

【6類食物讓頭髮變多】

1.蛋白質較多的食物

像是魚肉、雞蛋、豆漿、牛奶、豆腐、肉類都富含蛋白質，這些食材經過消化之後，變成各種各樣的氨基酸，再進入毛囊裡面轉化成角蛋白，是頭髮物重要的生長元素。

2.鐵元素較多的食物

血液是養髮的根本，想要避免脫髮，鐵元素是非常重要的關鍵，像是紅棗、枸杞、櫻桃、茄子、蛋黃等等，都可以多吃，尤其是女生，定期就會有缺血的狀況，所以更是要常常補充。

3.含碘元素較多的食物

像是海帶、牡蠣、紫菜、芹菜、干貝等食材，多吃都可以增添頭髮的生長，並且讓髮絲散發自然的光澤度，但有甲狀腺問題的人，盡量要控制。

4.堅果類食物

想要達到養髮、固髮，堅果裡面的氨基酸非常重要，像是核桃、腰果、杏仁、板栗等等，都是對頭髮很營養健康的食材。

5.富含維生素的食物

芒果、蘋果、番茄、胡蘿蔔等等食材，都富含豐富的維生素C、維生素A、維生素E，這些富含維生素的食物，多吃有助於髮絲的營養提供，促進頭髮生長的速度。

6.黑色的食物

像是芝麻、黑豆、黑木耳裡面的營養成分都可以補氣血，讓頭髮更有營養，尤其是黑色食物可以補腎，緩解白頭髮的生長。