fb ig video ETtoday search mobile

美妝評測／5款面膜CP值最高是它！50元精華液多得剛好、面膜紙又服貼

>

記者李薇／台北報導、攝影

面膜是很多台灣女生都很愛用的保養模式，因為可以快速為肌膚補充營養能量跟水分，撕下的瞬間可以立刻感受到彈潤的感覺，可以說是最有感的肌膚保養單品，當然受到歡迎；以下就盤點一下幾款專櫃、醫美或是開架面膜，哪一款好用、缺點在哪，做一個評測，讓想要入手的人可以參考。

肌研 光透潤瞬效補水面膜，8片、售價399元（一片約50元）

▲美妝評測。（圖／記者李薇攝）

精華液恰到好處，稍微多一點點，敷完臉部肌膚之後，不會感覺到黏膩，保水度會大幅提升，而且面膜紙大小恰到好處，對於肌膚有良好的服貼度，同時也擁有一定的厚度，是一款各方面都很完美的面膜，可以說是CP值最高的單品。

黛珂 酪梨嫩白平衡面膜，12片、售價1500元（一片約125元）

▲美妝評測。（圖／記者李薇攝）

黛珂的這款酪梨嫩白平衡面膜，相較於一般面膜，裡面是類似乳液的感覺，使用起來會比較滋潤，但用起來還算不會黏膩，夏天敷也沒有問題，溫和的滋潤成分，搭配上療癒的香味，讓敷面膜也變成一種享受，但是面膜紙偏小、偏厚，服貼度要稍微注意一點。

LOREAL 青春密碼注入式酵素精華面膜，5片、售價499元（一片約100元）

▲美妝評測。（圖／記者李薇攝）

LOREAL旗下的小黑瓶面膜，使用起來面膜紙更薄，更加貼合肌膚的感覺，但是蒸散速度也是比較快，使用起來對肌膚的滋潤效果好，同樣也是不會過度黏膩，標榜一片就是一瓶精華，但其實精華液有點太多，使用的時候建議用小盆子接起來，塗抹到脖子才不浪費。

寵愛之名 亮白淨化光之鑰生物纖維面膜，3片、售價1170元（一片約390元）

▲美妝評測。（圖／記者李薇攝）

面膜厚度高，使用的時候封存效果好，不會有精華乾透、反吸肌膚水分的感覺（但仍舊不建議敷太久），敷的時間可以稍長，對於肌膚的服貼度還不錯，在使用的時候，要特別注意透明紙膜撕下來的那一面，才是敷上肌膚、有精華的一面，使用上技巧較高。

Abysse 黃金藻保濕逆齡多效面膜，5片、售價1280元（一片約256元）

▲美妝評測。（圖／記者李薇攝）

台灣的保養品牌Abysse旗下推出的黃金面膜，面膜紙稍微有點厚度，使用起來不會蒸散很快，而且面膜紙很好撕，針對不服貼的部分，用手就可以輕鬆解決（不需要拿剪刀剪），相當方便使用，精華液多、但是恰到好處不會滴得到處都是，敷完臉部肌膚很水潤，但價格可以稍微再便宜一點，會讓人更有入手的動力。

關鍵字：

面膜, 肌研, 黛珂, LOREAL, 寵愛之名, Abysse, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

「名牌只是虛榮，存款才是最大的底氣」5個不要讓妳瞬間變富婆

「名牌只是虛榮，存款才是最大的底氣」5個不要讓妳瞬間變富婆

一盞融燭燈、一顆香氛蠟燭，居家上班也能有出國度假感

一盞融燭燈、一顆香氛蠟燭，居家上班也能有出國度假感

第一眼看到女孩還是老人？測出你是冷性格還是熱性格的人

第一眼看到女孩還是老人？測出你是冷性格還是熱性格的人

3招讓iPhone電池更健康！續航力大幅增加　一整天都不充電也行 敷一次等於敷10次！超簡單5步驟激發面膜全部潛力　當然比別人還快變白嫩 范冰冰上妝減齡秘訣在最後一步　立刻讓肌膚澎起來、膠原蛋白滿滿感 減肥3大誤區一定要避開：運動不專注、只在乎數字都是關鍵 「最貼心星座」TOP 3！第一名天生多情　一被暖過就回不去 陪女友逛街，他一句曝「大胸穿搭潛規則」：原來不是穿什麼都好看 當慢慢擁有4個習慣　代表你正在變得越來越強

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面