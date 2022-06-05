美妝評測／5款面膜CP值最高是它！50元精華液多得剛好、面膜紙又服貼

記者李薇／台北報導、攝影

面膜是很多台灣女生都很愛用的保養模式，因為可以快速為肌膚補充營養能量跟水分，撕下的瞬間可以立刻感受到彈潤的感覺，可以說是最有感的肌膚保養單品，當然受到歡迎；以下就盤點一下幾款專櫃、醫美或是開架面膜，哪一款好用、缺點在哪，做一個評測，讓想要入手的人可以參考。

肌研 光透潤瞬效補水面膜，8片、售價399元（一片約50元）

精華液恰到好處，稍微多一點點，敷完臉部肌膚之後，不會感覺到黏膩，保水度會大幅提升，而且面膜紙大小恰到好處，對於肌膚有良好的服貼度，同時也擁有一定的厚度，是一款各方面都很完美的面膜，可以說是CP值最高的單品。

黛珂 酪梨嫩白平衡面膜，12片、售價1500元（一片約125元）

黛珂的這款酪梨嫩白平衡面膜，相較於一般面膜，裡面是類似乳液的感覺，使用起來會比較滋潤，但用起來還算不會黏膩，夏天敷也沒有問題，溫和的滋潤成分，搭配上療癒的香味，讓敷面膜也變成一種享受，但是面膜紙偏小、偏厚，服貼度要稍微注意一點。

LOREAL 青春密碼注入式酵素精華面膜，5片、售價499元（一片約100元）

LOREAL旗下的小黑瓶面膜，使用起來面膜紙更薄，更加貼合肌膚的感覺，但是蒸散速度也是比較快，使用起來對肌膚的滋潤效果好，同樣也是不會過度黏膩，標榜一片就是一瓶精華，但其實精華液有點太多，使用的時候建議用小盆子接起來，塗抹到脖子才不浪費。

寵愛之名 亮白淨化光之鑰生物纖維面膜，3片、售價1170元（一片約390元）

面膜厚度高，使用的時候封存效果好，不會有精華乾透、反吸肌膚水分的感覺（但仍舊不建議敷太久），敷的時間可以稍長，對於肌膚的服貼度還不錯，在使用的時候，要特別注意透明紙膜撕下來的那一面，才是敷上肌膚、有精華的一面，使用上技巧較高。

Abysse 黃金藻保濕逆齡多效面膜，5片、售價1280元（一片約256元）

台灣的保養品牌Abysse旗下推出的黃金面膜，面膜紙稍微有點厚度，使用起來不會蒸散很快，而且面膜紙很好撕，針對不服貼的部分，用手就可以輕鬆解決（不需要拿剪刀剪），相當方便使用，精華液多、但是恰到好處不會滴得到處都是，敷完臉部肌膚很水潤，但價格可以稍微再便宜一點，會讓人更有入手的動力。