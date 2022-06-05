美妝評測／夏天飆汗、飆淚都可以！絕對不暈4款眼線液實用

記者李薇／台北報導、攝影

眼線液是彩妝老手都很愛用的單品，因為畫出來的眼線細緻、不容易暈染，所以非常受到歡迎，可以讓整體眼妝看起來更加有神，以下就實測多款眼線液筆，這幾款不但出水量穩定，畫起來不暈染當然也是推薦重點，有適合新手的，也有適合PRO級玩家，都可以按照自己的需求，選出適合的單品。

CAROME 絕不暈染眼線液 ＃黑色，售價650元

由「混血名模」福住明美所創立的CAROME品牌，一上市就賣到大缺貨，又有「斷貨系美妝」之稱，旗下的眼線液筆更是超好用，毛流狀的筆頭設計，非常柔軟、不刮眼，可以畫出流暢的線條，適合PRO級玩家，出水量也很穩定，重點是不容易暈染，是目前CP值最高的一款單品。

sisley 植物精華絨密眼線液 ＃黑色，售價1850元

以植物美容學作為精神概念的sisley，旗下的保養廣為人知，其實彩妝單品也很好用，這款眼線液是採用海綿式的筆頭設計，使用起來筆芯偏硬，用來畫內眼線或是彩妝新手會很適合，因為更好出力跟描繪眼型，防水的效果也是相當好，不暈妝。

MAKE UP FOR EVER AQUA 24H超防水眼線液筆 ＃黑色，售價950元

這款眼線液筆是今年夏天才剛剛上市的，AQUA系列其實最早是設計給水上芭蕾的舞者使用，在防水度當然相當不錯，筆芯算是比較偏軟的海綿頭，一樣是很適合新手跟內眼線描繪，畫起來出水流暢、墨黑，帶妝一整天也不會暈染，相當好用。

MAYBELLINE 36H極限持久激細抗暈眼線液 ＃黑色，售價439元

媚比琳的小金蓋一直以來都受到很多人的歡迎，這次推出新的眼線液筆，當然也是有很多人矚目，這款眼線液是採用毛筆質感的單品，細緻的毛流可以畫出比較精緻的眼線妝感，而且防水的效果非常好，可以維持一整天的完美妝感，畫起來柔軟度高，適合老手使用。