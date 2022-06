美妝評測／夏天飆汗、飆淚都可以！絕對不暈4款眼線液實用

記者李薇/台北報導、攝影

眼線液是彩妝老手都很愛用的單品,因為畫出來的眼線細緻、不容易暈染,所以非常受到歡迎,可以讓整體眼妝看起來更加有神,以下就實測多款眼線液筆,這幾款不但出水量穩定,畫起來不暈染當然也是推薦重點,有適合新手的,也有適合PRO級玩家,都可以按照自己的需求,選出適合的單品。

CAROME 絕不暈染眼線液 #黑色,售價650元

由「混血名模」福住明美所創立的CAROME品牌,一上市就賣到大缺貨,又有「斷貨系美妝」之稱,旗下的眼線液筆更是超好用,毛流狀的筆頭設計,非常柔軟、不刮眼,可以畫出流暢的線條,適合PRO級玩家,出水量也很穩定,重點是不容易暈染,是目前CP值最高的一款單品。

sisley 植物精華絨密眼線液 #黑色,售價1850元

以植物美容學作為精神概念的sisley,旗下的保養廣為人知,其實彩妝單品也很好用,這款眼線液是採用海綿式的筆頭設計,使用起來筆芯偏硬,用來畫內眼線或是彩妝新手會很適合,因為更好出力跟描繪眼型,防水的效果也是相當好,不暈妝。

MAKE UP FOR EVER AQUA 24H超防水眼線液筆 #黑色,售價950元

這款眼線液筆是今年夏天才剛剛上市的,AQUA系列其實最早是設計給水上芭蕾的舞者使用,在防水度當然相當不錯,筆芯算是比較偏軟的海綿頭,一樣是很適合新手跟內眼線描繪,畫起來出水流暢、墨黑,帶妝一整天也不會暈染,相當好用。

MAYBELLINE 36H極限持久激細抗暈眼線液 #黑色,售價439元

媚比琳的小金蓋一直以來都受到很多人的歡迎,這次推出新的眼線液筆,當然也是有很多人矚目,這款眼線液是採用毛筆質感的單品,細緻的毛流可以畫出比較精緻的眼線妝感,而且防水的效果非常好,可以維持一整天的完美妝感,畫起來柔軟度高,適合老手使用。