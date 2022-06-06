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Hello Kitty「煙燻奶茶色」5層櫃2680元　收納衣服雜物、抽屜好拉不變形

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文／C編

櫃子可以幫助居家環境更加乾淨，把一些零星的雜物或是衣服收納起來，讓家裡看起來更為清爽，「Her森森」推出「樹德 X Hello Kitty 5層收納櫃」，三麗鷗授權的可愛Hello Kitty圖案，讓抽屜更有變化，原價3380元、特價2680元，直送到府更加方便、完全不用自己搬。

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▲樹德,Hello Kitty,收納櫃,收納,櫃子,Her森森,。（圖／Her森森）

▲樹德 X Hello Kitty 5層收納櫃，原價3380元、特價2680元，點我購買

這次樹德與超可愛的Hello Kitty聯名，推出一款「煙燻奶茶色」的5層收納櫃，透過鋁條結構補強，能使抽屜拉抽順暢、不易變形，裝載重的東西也不用擔心，上面當然是印有可愛的Hello Kitty，搭配標誌性的蝴蝶結，充滿童心以及趣味。

這款收納櫃採取整體包覆式設計，可避免灰塵沾染或蟲蟲入侵，材質堅固耐用，約可承受5kg重量，並且使用高級塑膠原料製作，堅固軔性高，更耐用，裝衣服或是杯碗瓢盆都很方便，耐用程度高，在外面租屋的小資族也很實用。

不只是收納東西方便，最重要的是可以保持居家乾淨整潔，尤其是各種小物或是貼身衣褲，可以放在上層，底下收納衣服，最底下還可以放棉被或是大型的床單、床套等等，百搭性相當多元。

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▲樹德,Hello Kitty,收納櫃,收納,櫃子,Her森森,。（圖／Her森森）

▲樹德 X Hello Kitty 5層收納櫃，原價3380元、特價2680元，點我購買

「Her森森」推出「樹德 X Hello Kitty 5層收納櫃」，原價3380元、特價2680元，寬度55公分、高度107公分，不管怎麼樣使用都很方便，當然要趁特價入手。

關鍵字：

樹德, Hello Kitty, 收納櫃, 收納, 櫃子, Her森森

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