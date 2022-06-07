墾丁住一晚每人只要715元太划算！手刀快搶　玩翻夏季海灘

文／C編

夏季當然就是要衝墾丁，享受陽光、海灘的擁抱，墾丁大街也是一定要逛的行程，「Her森森」推出「墾丁禾金豐旅店1泊1食雙人平日」，原價13600元、特價2860元，下殺2折，而且買一晚送一晚，超划算的價格等於一晚只要1430元，一人才715元。

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▲墾丁禾金豐旅店1泊1食雙人平日，原價13600元、特價2860元，點我購買。



禾金豐旅店位於恆春區域，距離市區相當近，鄰近恆春古城北門古蹟、出火景觀、阿嘉的家等著名景點，裡面不僅住起來很舒適，更是相當乾淨，因為民宿主人擁有多年旅宿業工作經驗，所以特別加強民宿的住宿環境。

禾金豐旅店不只是空間環境讓人住起來很舒服，交通便利，更重要的是住起來非常便宜，原價13600元、特價2860元，買一晚再送一晚，相當於一晚只要1430元，暑假不加價，非暑假升等4人房，是帶小孩一起出發的好選擇。

因為禾金豐旅店距離墾丁大街有一段距離，所以很適合作為休息的中繼站，休息一下，隔天再殺到墾丁大街去玩，或是海邊玩水，雖然有一定的路程，但住得舒適相當重要，而且恆春也有很多好景點可以觀光。

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「Her森森」就推出「墾丁禾金豐旅店1泊1食雙人平日」，原價13600元、特價2860元，買一晚送一晚，玩翻墾丁一人只要715元，非常適合帶全家大小一起出遊，尤其是現在非暑假，天氣又好，正是出遊好時機。