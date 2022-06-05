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星・變美／「最美小龍女」李若彤55歲無白髮！4秘訣養出豐盈髮量

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▲▼ 李若彤養髮秘訣 。（圖／翻攝李若彤小紅書、微博）

▲「最美小龍女」李若彤超凍齡狀態常讓粉絲敲碗保養秘訣。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝李若彤小紅書、微博

有「最美小龍女」之稱的香港女星李若彤，是演藝圈的不老女神代表，從身材線條到肌膚外貌都超凍齡，讓人完全看不出今年已55歲，尤其一頭豐盈亮麗又看不見白髮的濃密秀髮，被粉絲戲稱「髮量富翁」，狂問如何保養頭髮。近來她就大方分享自己的養髮秘訣，從梳頭、食補到清潔護髮習慣全公開，讓不少粉絲狂讚收藏。

▲▼ 李若彤養髮秘訣 。（圖／翻攝李若彤小紅書、微博）

＃每天早晚必梳頭

她透露自己很重視梳頭的時間、次數和梳子的材質。她習慣用木質梳子，更有益於頭皮血液循環；每天早上起床第一件事就是馬上拿起梳子梳頭，晚上睡覺前也一定要梳頭，把頭髮梳順了才睡覺，每天早晚至少梳頭一次，頭部前後左右各20～50下，每次梳頭次數越多越好，她更提醒，最後要逆頭髮生長方向，反過來梳頭。

▲▼ 李若彤養髮秘訣 。（圖／翻攝李若彤小紅書、微博）

＃食補養髮

除了梳頭，她還很重視食補。她每天會吃黑芝麻粉，將黑芝麻和黑豆炒熟後一起磨成粉，一天吃兩大勺，她都會混在原味的優格裡吃，變成黑芝麻口味優格，如果沒有原味的話，加在水果口味裡也一樣好吃。

但她也提醒，黑芝麻粉不能吃太多，尤其腸胃不好的人更要注意實用的量，吃太多可能會拉肚子。

▲▼ 李若彤養髮秘訣 。（圖／翻攝李若彤小紅書、微博）

＃慎用造型品

因為工作需要造型或有時要整理一下頭髮，必須要噴髮膠時，她會盡量選擇強度比較弱一點的產品，若只是一些碎髮想弄的整齊一點，她會先把髮膠噴在手上再塗到頭髮上，避免直接噴在頭髮頭皮上。

另外，有噴過髮膠或是造型品後，要盡快清洗乾淨。她也分享，有時候造型需要會用很多髮膠，頭髮會變很硬，可以沖濕頭髮後先用護髮乳軟化後沖洗，再用洗髮精來清洗，能洗得更輕鬆、更乾淨。

▲▼ 李若彤養髮秘訣 。（圖／翻攝李若彤小紅書、微博）

＃洗頭護髮重點

她洗髮時，一定會先把洗髮乳起泡後再抹到頭上，且要洗兩次，第一次先清潔頭髮，第二次她會集中清潔頭皮的毛囊。

用護髮乳、髮膜時要避開髮根，別接觸頭皮，她只會從髮尾向上塗抹到離頭皮1/3處，且她提醒護髮乳、髮膜一定要徹底沖洗乾淨，沒有殘留在頭髮上。 

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關鍵字：

星變美, 女星, 李若彤, 小龍女, 保養, 養髮, 護髮, 護理, 頭皮, 頭髮, 秘訣

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