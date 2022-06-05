凱特王子妃風頭被兒女搶光　夏綠蒂公主變指揮笑開懷

▲威廉王子（右起）、喬治王子、夏綠蒂公主與凱特王子妃現身威爾斯，受到熱烈歡迎。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）登基70周年，自2日起一連4天舉行「白金禧」慶典，昨英國時間上午威廉王子夫婦帶著8歲的長子喬治王子、7歲的女兒夏綠蒂公主，現身威爾斯超過兩千年歷史的卡迪夫城堡（Cardiff Castle）與民眾會面，晚間又趕回倫敦參加白金禧派對，馬不停蹄的行程沒累倒小王子與小公主，他們遇到新奇事物不時露大笑、變「O」形嘴等表情，風頭大勝向來是媒體焦點的媽媽凱特王子妃。

▲4歲路易王子2日伴英女王伊莉莎白二世站在白金漢宮陽台觀禮閱兵儀式，做出摀耳動作。（圖／路透社）

威廉王子一家真正的「搶鏡王」是年僅4歲的小兒子路易王子，他於2日伴英女王伊莉莎白二世站在白金漢宮陽台觀禮閱兵儀式，做出摀耳、閉眼與張嘴等生動表情，但昨滿檔行程顯然不適合年幼的他，因此由兄姊出馬，一樣討喜。

▲夏綠蒂公主拿起指揮棒小試身手，開心大笑。（圖／路透社）



一家四口抵達威爾斯，出場猶如走星光大道，凱特舊衣重穿紅色的Eponine London長大衣，女兒夏綠蒂公主則穿Amaia深藍色大衣，她見到當地樂團表演，興奮拿著指揮棒小試身手，望著哥哥喬治王子開懷大笑；晚間回到倫敦參加白金禧派對，欣賞著名歌手與燈光、無人機大秀，兄妹倆看到精采處露出驚訝表情，嘴巴都張成了「O」字形，表情超萌。

▲夏綠蒂公主（左）與喬治王子參加白金禧派對，看到精采之處露出驚訝表情。（圖／路透社）





▲慶祝英國女王伊莉莎白二世登基70周年的派對，結合燈光與無人機秀吸睛。（圖／路透社）

