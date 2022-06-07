教妳用臉型挑墨鏡！Lisa最愛「扁長Y2K」、孫芸芸大框打造心機小臉　

記者王蓁蓁 / 綜合報導

炎炎夏日，當然不能少了一副時髦又能遮擋烈日抗UV的墨鏡，從經典不敗的方形框、貓眼以及近季超夯的狹長Y2K墨鏡......各大品牌早已推出許多款式，雖然經常不小心就在IG上被女星們、或是KOL燒到，但真正入手後卻發現不一定適合我們的臉型，《ET FASHION》就來替各位依照4種不一樣的臉型，分析出最合適，同時還能趁機達到修飾臉部的鏡框，今夏就用這篇來挑選出最適合你的墨鏡！

瘦窄臉

▲Rose、Irene Kim都偏好運用俐落的方形鏡框平衡整體臉型比例。（圖 / 翻攝IG@roses_are_rosie、ireneisgood）

額頭以及臉頰部分偏窄、再加上尖下巴的臉型，通常臉部看起來會比較長，像是韓女團BLACKPINK成員的Rose、還有韓國人氣KOL Irene Kim都是屬於這類，可以看見她們選擇墨鏡時，都偏好俐落的方形鏡框，或是佔據臉部面積較大的鏡面，在平衡臉長同時還能順勢修飾過窄的臉頰比例。



鵝蛋臉

▲Lisa、Jennie都是屬於不需挑款的鵝蛋臉型。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m、jennierubyjane）

雙頰寬度略窄於雙頰的鵝蛋臉，幾乎是所有女孩最想要的「標準臉蛋」，同樣是韓女團BLACKPINK成員的Jennie、Lisa，以及時尚名媛孫芸芸，都是屬於鵝蛋臉，可以說是不需挑款戴的臉型，經常以近季流行的Y2K風潮穿搭現身的Lisa，狹長、或是帶點復古感的圓型輪廓鏡框，完全佔滿了她的IG版面，而臉部曲線更加柔和的Jennie，則是多以線條較俐落的方框墨鏡搭配，達到修飾臉型的效果。

▲孫芸芸藉由大墨鏡在視覺上營造巴掌小臉的氛圍。（圖 / 翻攝IG@aimeeyunyunsun）

雖然也是鵝蛋臉，孫芸芸的雙頰卻比Jennie、與Lisa還要再更窄一點，在選搭墨鏡上她會藉由上緣較下緣寬的大框墨鏡，輕鬆平衡整體臉型，還能在視覺上營造巴掌小臉的氛圍。



方形、鑽石臉

▲孫藝真以圓形、貓眼墨鏡讓臉部曲線看起來更加柔和。（圖 / 翻攝IG@yejinhand）

從雙頰延伸至下巴可以看見明顯直角的臉型，可以學孫藝真挑選圓形輪廓、或是上方有小稜下方則是圓弧的貓眼墨鏡，藉此修飾臉部較為明顯的稜角，讓臉部曲線看起來更加柔和，散發撫媚女人氣息。



圓形臉

▲Yeri、秀英以可以修飾臉型的方形框、還有大鏡面作為日常單品。（圖 / 翻攝IG@yerimiese、＠sooyoungchoi）

屬於圓臉的女孩，通常額頭與臉頰的寬度會差不多，下巴比例較短，前少女時代成員的秀英與韓女團RED VELVET的「忙內」Yeri，都是屬於這一類，身為團體裡最小成員的Yeri，今年只有23歲，雙頰還是有點肉肉的Baby fat，當然還是以可以修飾臉型的方形框、還有大鏡面作為日常單品，秀英也是經常在IG上曬出佔據臉部面積範圍較寬的墨鏡，運用小心機來修飾臉型。