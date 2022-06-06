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路易王子向媽咪凱特討抱抱、親親　加碼吐舌可出「哏圖」了

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▲▼英國女王白金禧慶典 。（圖／路透社）

▲英國女王伊莉莎白二世（中）周日現身白金漢宮陽台，向參加最後一天白金禧慶典的民眾致意。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）登基70周年，英國自2日起一連舉辦4天「白金禧」慶典，昨活動邁入尾聲，女王與王位繼承人查爾斯王儲夫婦、劍橋公爵威廉王子一家五口現身白金漢宮陽台，向上萬民眾揮手致意。威廉王子的4歲小兒子路易王子再度以豐富表情與活潑肢體律動贏得全場目光，時而振臂歡呼、時而靠向媽媽凱特王妃撒嬌，網友笑稱每一張都能當「哏圖」。

▲▼英國女王白金禧慶典 。（圖／路透社）

▲4歲的路易王子振臂吐舌的模樣很吸睛。（圖／路透社）

▲▼英國女王白金禧慶典 。（圖／路透社）

▲路易王子不時靠著媽媽凱特王子妃撒嬌。（圖／路透社）

昨女王伊莉莎白二世以亮綠色套裝亮相，與孫媳婦凱特王子妃所穿的英國設計師品牌Stella McCartney訂製的莓紅色洋裝形成鮮明對比，但兩位優雅女士的鋒頭全被路易王子搶光，被媒體鏡頭捕捉到他開懷大笑、振臂吐舌、靠著媽媽凱特撒嬌又獻上親吻的模樣，萌翻全場。

▲▼英國女王白金禧慶典 。（圖／路透社）

▲路易王子抱著媽媽凱特親吻。（圖／路透社）

不僅王室成員受到矚目，參加白金禧慶典的群眾也有許多亮點，傳奇超模「黑珍珠」娜歐咪坎貝兒（Naomi Campbell）、穿著英國國旗裝的凱特摩絲（Kate Moss）都參與盛大遊行，英國知名的卡通人物粉紅豬小妹、彼得兔玩偶也都走上街頭慶祝，氣氛歡樂。

▲▼英國女王白金禧慶典 。（圖／路透社）

▲傳奇超模凱特摩絲參加白金禧慶典遊行。（圖／路透社）

▲▼英國女王白金禧慶典 。（圖／路透社）

▲英國著名的卡通人物粉紅豬小妹、彼得兔也一同參加白金禧慶典。（圖／路透社）

►凱特王子妃風頭被兒女搶光　夏綠蒂公主變指揮笑開懷

 

關鍵字：

英國女王, 伊莉莎白二世, 凱特王子妃, 威廉王子, 路易王子

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