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Rosé「高衩Bodysuit」臀腿曲線看光！「胸下開兩洞」洩撩人魅力

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記者王則絲／台北報導

BLACKPINK成員Rosé近日登上澳洲版《VOGUE》六月號封面，並在IG上陸續釋出一系列時尚大片。Rosé以暗黑的風格呈現鏡頭前，先是穿上黑色透視蕾絲的「高衩Bodysuit」，秀出性感臀腿曲線，另一套扭結設計短洋裝造型，則是在胸下直開兩個洞，舉手投足傾瀉撩人魅力。

▲Rose。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé釋出最新畫報造型。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

Rosé本月份亦擔任韓版《ELLE》六月號封面人物，稍早率先曝光的畫報便已相當惹火，不過這回釋出的澳洲版《VOGUE》大片更是性感的極致，延續上回剪的中長髮造型，Rosé再度表現出「YSL女郎」的風格，以暗黑性感、叛逆又帶點龐克氛圍的模樣帥辣出鏡。

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身高168公分的Rosé，擁有姣好比例加上小骨架的細長身形，讓她視覺上堪比模特兒們一般穿什麼都好看。Rosé本次首發的畫報就開啟前所未有的尺度，身穿黑色透視蕾絲材質的「高衩Bodysuit」，展現性感的臀腿線條與絕對領域，腰間透膚更是引人遐想；一件米灰色的扭結短洋裝，以低胸平口包覆胸前，並在胸下連續開出兩個洞，搭配長筒靴成為營造強烈氣場的點綴，讓Rosé舉手投足都散發撩人氣息。

其他套造型也相當有看頭，像是其中一張Rosé隨性癱坐在皮沙發上，抬起一雙美腿，讓視線直逼屁股蛋；另一件簡單的V字繞脖背心，也十足展現率性女人味。

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關鍵字：

Rosé, ROSE, Blackpink

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