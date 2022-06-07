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8款「奶茶色廚具」高質感推薦　燕麥色電鍋、烤麵包機很可以

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文／妞新聞

職場人們喜歡下廚嗎？先前編輯盤點過「10個美型小容量電鍋」，大部分都是以白色、簡約風格居多。今天要來推薦8款高質感的「奶茶色廚具」，想要趁家電購物節下單廚房設備的職場人可不要錯過啦！（奶茶色真的是送禮自用兩相宜呢）

奶茶色廚具推薦

1.Dogado天然陶瓷鍋具六件組

▲Dogado天然陶瓷鍋具六件組，建議售價5,980元（圖／品牌官網，下同）

喜歡下廚的職場人千萬不要錯過這組「Dogado天然陶瓷鍋具」，它的使用用途非常廣，不論是煎、炒、燉、煮都可以輕鬆搞定，最特別的是它的「可拆式把手」，不論是當成鍋具收納，還是當作餐桌擺盤，一拆即上桌設計簡直方便又兼具美感！而它適用於多種爐具，還可以使用烤箱料理喔～

2.TATUNG燕麥色電鍋

▲TATUNG燕麥色電鍋，建議售價3,890元

不論是家庭主婦還是租屋族肯定都需要一個電鍋吧，畢竟電鍋的多功能可說是懶人必備呢！大同電鍋一直以來都給人實用、耐用的印象，這次推出的燕麥色系直接擄獲年輕人的心～（總算不是綠色or紅色XD）。而它的功能應該不用編輯多說，10人份的容量不管是要煲湯還是燉雞都很足夠。

3.BALMUDA蒸氣烤麵包機

▲BALMUDA蒸氣烤麵包機，建議售價8,990元

BALMUDA的「蒸氣烤麵包機」絕對讓你印象深刻！它不僅僅是烤麵包機而已，多種模式設計讓你輕鬆勝任烘焙王，以吐司為例，它就有吐司模式及起司吐司模式；如果要烤麵包，還能選擇可頌或是法國麵包。而鹹食正餐還可以選擇經典模式，美型與功能兼具的烤箱非它莫屬～

4.BRUNO多功能電烤盤歡聚款

▲BRUNO多功能電烤盤歡聚款，建議售價4,580元

BRUNO的「電烤盤」應該是大家耳熟能詳的家電了吧？它附兩種烤盤，不論煎餃、牛排或燉飯都難不倒，還可以與家人朋友一起製作章魚燒、包餡肉丸。而歡聚款還內附蒸架鐵網，也能加購鴛鴦深鍋，煎煮炒炸燉煲一機搞定～如果朋友喬遷聚會送一台這個絕對很體面！（記得看風格搭不搭～）

5.SMEG 濾滴式咖啡機

▲SMEG 濾滴式咖啡機，建議售價14,300元

復古也可以很溫柔！以復古風格為主設計的SMEG，又以顏色繽紛多元吸引大家的目光。編輯要推薦的是這款「濾滴式咖啡機」，它可以沖泡約10杯咖啡，機身有LED顯示控制面板、水位指示器、濃度調節按鈕、自動啟動模式、40分鐘保溫功能、除垢指示燈等等～（同色系還有咖啡研磨機、攪拌機，可以一併參考喔～）

6.Jennifer Room迷你馬卡龍電熱水壺

▲Jennifer Room迷你馬卡龍電熱水壺，建議售價953元

再來要推薦歐膩愛用的韓國家電品牌「Jennifer Room」，以甜蜜空間、甜蜜家電為主打，一系列的產品都令人賞心悅目。這款迷你馬卡龍電熱水壺，內部採用不鏽鋼材質可長時間使用，水壺的蓋子可以完全分離方便清洗，一件式開關沸騰後自動斷電，底盤可以收納電線，使用完畢也能讓廚房美美的～

7.récolte 奶茶機

▲récolte 奶茶機，建議售價2,180元

還在使用鍋子煮奶茶嗎？即溶奶茶包的奶味不夠明顯嗎？有了這台「recolte日本麗克特奶茶機」絕對讓人餐餐想煮奶茶！它只需要放入茶葉及牛奶，就可以沖煮熱奶茶，因為它結合加熱和攪拌功能，你不用費時在鍋邊留守；除此之外還有沖茶、即溶、奶泡、攪拌模式，任何飲料都可以透過這台讓美味更加分～

8.aibo智能垃圾桶

▲aibo智能垃圾桶，建議售價599元

廚房的靈魂肯定是垃圾桶吧～一個好用又好看的垃圾桶不僅可以讓廚房看起來整潔，也不會讓人懼怕更換垃圾袋！編輯推薦的這款「aibo智能垃圾桶」兩色都很有質感，4種智能開關模式讓你不用彎腰丟垃圾；30cm紅外線感應距離，只要手一伸就能丟；USB重覆充電，續航力高又環保～

以上8款「奶茶色廚具」大家有喜歡的嗎？編輯這邊整理的是最近討論度很高或是家電賣場熱銷前幾名的品項，如果職場人們有推薦的奶茶色系家電，也歡迎留言告訴編輯，一起往小當家的方向邁進吧！（價錢依照官網為主，職場人們記得要多比價看看喔！）

Source：各品牌官網

【延伸閱讀】

【2022最新】租屋族必備！10個美型「小容量電鍋」推薦，小資價格1500有找！

2022好市多「家電廚具暢銷榜」，塵蟎吸塵器、智能檯燈限時特價！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 奶茶色, 廚具, 電鍋

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