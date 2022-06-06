凱特王子妃罕見深V格子衫好俏麗　賢慧媽咪領兒女烤杯子蛋糕

▲凱特王子妃（右）帶著三個兒女一起做杯子蛋糕。（圖／翻攝Duke and Duchess of Cambridge IG）



記者陳雅韻／綜合報導

英國凱特王子妃出席公開活動總是光鮮亮麗，讓人好奇她的居家穿搭，昨在官方IG公開她領著三個兒女烤杯子蛋糕的模樣，她難得穿著深V大翻領的粉白格紋衫搭配牛仔褲，青春洋溢的穿搭令人眼睛為之一亮，而三位小幫手也很搶鏡，8歲的喬治王子與4歲的路易王子急著撒糖，負責打蛋的7歲夏綠蒂公主相對沉穩，三兄妹可愛極了。

▲凱特王子妃為杯子蛋糕擠奶油，喬治與路易王子急著撒糖。（圖／翻攝Duke and Duchess of Cambridge IG）





▲凱特與女兒夏綠蒂公主相視而笑。（圖／翻攝Duke and Duchess of Cambridge IG）

凱特王子妃喜愛攝影眾所皆知，原來私下也喜歡帶著小孩一起做點心，她在烏俄開戰之初，曾帶著親手做的布朗尼與燕麥棒送給位於英國的烏克蘭文化中心志工，感謝他們在英國募集物資的辛勞；這回烘焙杯子蛋糕，是送給參加慶祝英國女王伊莉莎白二世登基70周年的威爾斯卡地夫街頭派對的民眾，一起分享喜悅。

▲7歲的夏綠蒂公主負責打蛋。（圖／翻攝Duke and Duchess of Cambridge IG）





▲夏綠蒂公主與哥哥喬治王子合作無間。（圖／翻攝Duke and Duchess of Cambridge IG）



在懸掛英國國旗圖案三角旗的廚房中，凱特與兒女分工一起製作杯子蛋糕，她難得會穿深V剪裁的上衣，為蘇格蘭品牌BRORA要價約4,850元的格子衫，搭配& Other Stories丹寧褲，展現輕鬆又俏麗的一面。

▲4歲的路易王子忙著篩麵粉。（圖／翻攝Duke and Duchess of Cambridge IG）



►路易王子向媽咪凱特討抱抱、親親 加碼吐舌可出「哏圖」了

►凱特王子妃風頭被兒女搶光 夏綠蒂公主變指揮笑開懷

