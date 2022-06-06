小S二女兒高顏值帶貨潮牌風衣　加碼「心機穿法」藏不住仙氣

記者鮑璿安／台北報導

藝人小S（徐熙娣）高顏值二女兒Lily（許韶恩）很受矚目，近來也與時尚圈越走越近，日前曬出穿著A|X ARMANI EXCHANGE風衣的美照，更將外套穿成平口展現個人態度，這下帶貨潮牌威力不輸給媽媽，吸引超過1.5萬網友按讚：「真的太美了」、「穿起來好好看」。

▲Lily將A|X ARMANI EXCHANGE風衣穿成平口很有仙氣 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Lily時常在個人IG PO美照，日前以Armani旗下潮流副牌A|X ARMANI EXCHANGE服飾出鏡，一套來自2022春夏系列的都會感風衣，具有穿透感的網紗材質帶來層次感， Lily發揮時尚小心機，有別於模特兒中規中矩的穿法，直接將領口往兩側拉，營造出「大V領」的平口效果，如此一來更有仙氣。

▲Lily帶貨時尚品牌架勢不輸給媽媽 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

品牌本季延續都會衣櫥理念，利用黑白幾何圖形標識注入多款單品中，Lily也穿上黑白Logo字樣的長袖衛衣，符合她14歲的少女氣息。同為星二代，林瑞陽兒子林禹則是以同一季白色連帽夾克帥氣擺拍，俐落廓形遊走高挑身材比例很是吸睛。

▲（依序）林瑞陽兒子林禹、宋柏緯、李沐演繹品牌2022春夏系列 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）