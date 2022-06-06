fb ig video ETtoday search mobile

小S二女兒高顏值帶貨潮牌風衣　加碼「心機穿法」藏不住仙氣

>

記者鮑璿安／台北報導

藝人小S（徐熙娣）高顏值二女兒Lily（許韶恩）很受矚目，近來也與時尚圈越走越近，日前曬出穿著A|X ARMANI EXCHANGE風衣的美照，更將外套穿成平口展現個人態度，這下帶貨潮牌威力不輸給媽媽，吸引超過1.5萬網友按讚：「真的太美了」、「穿起來好好看」。

▲A|X ARMANI EXCHANGE 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲A|X ARMANI EXCHANGE 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Lily將A|X ARMANI EXCHANGE風衣穿成平口很有仙氣  。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Lily時常在個人IG PO美照，日前以Armani旗下潮流副牌A|X ARMANI EXCHANGE服飾出鏡，一套來自2022春夏系列的都會感風衣，具有穿透感的網紗材質帶來層次感， Lily發揮時尚小心機，有別於模特兒中規中矩的穿法，直接將領口往兩側拉，營造出「大V領」的平口效果，如此一來更有仙氣。

▲A|X ARMANI EXCHANGE 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲A|X ARMANI EXCHANGE 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Lily帶貨時尚品牌架勢不輸給媽媽 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

品牌本季延續都會衣櫥理念，利用黑白幾何圖形標識注入多款單品中，Lily也穿上黑白Logo字樣的長袖衛衣，符合她14歲的少女氣息。同為星二代，林瑞陽兒子林禹則是以同一季白色連帽夾克帥氣擺拍，俐落廓形遊走高挑身材比例很是吸睛。

▲A|X ARMANI EXCHANGE 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲A|X ARMANI EXCHANGE 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲A|X ARMANI EXCHANGE 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲（依序）林瑞陽兒子林禹、宋柏緯、李沐演繹品牌2022春夏系列 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

關鍵字：

A|X , ARMANI EXCHANGE, 小S, 徐熙娣女, Lily, 許韶恩

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

陪女友逛街，他一句曝「大胸穿搭潛規則」：原來不是穿什麼都好看

陪女友逛街，他一句曝「大胸穿搭潛規則」：原來不是穿什麼都好看

「最貼心星座」TOP 3！第一名天生多情　一被暖過就回不去

「最貼心星座」TOP 3！第一名天生多情　一被暖過就回不去

限時7天！禾聯14吋風扇下殺1416元　日本馬達超省電、遠端遙控絕對懶人必備

限時7天！禾聯14吋風扇下殺1416元　日本馬達超省電、遠端遙控絕對懶人必備

當慢慢擁有4個習慣　代表你正在變得越來越強 專家教3招讓「168斷食法」更有效！第一餐吃什麼很重要 凱特王子妃風頭被兒女搶光　夏綠蒂公主變指揮笑開懷 日網神準「精神壓力」心理測驗　5問題看出你「最大壓力來源」 54歲伊能靜髮質好到發亮！公開養髮秘訣　每天早上必做1件事 從「怎麼起床」判斷性格　會賴床表示超細心？！ 小S二女兒高顏值帶貨潮牌風衣　加碼「心機穿法」藏不住仙氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面