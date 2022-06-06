英女王「胸針控」傳遞重要意義　閱兵必戴御林軍徽鑽石款

▲英國女王伊莉莎白二世昨以亮綠色套裝，搭配曾曾祖母維多利亞女王傳承的蝴蝶結鑽石胸針。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國自2日起一連4天舉辦英女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）登基70年的「白金禧」慶典，高齡96歲的女王在首日的閱兵儀式與最後一天的活動上，都站在白金漢宮陽台上與群眾致意，從她胸針透露了重要意義，昨所搭配的蝴蝶結造型鑽石胸針，傳承自曾曾祖母維多利亞女王，兩人都是英國在位悠久的君主，維多利亞女王在位63年7個月零兩天，伊莉莎白二世已超越她成為史上在位最久的君主。

▲英國女王伊莉莎白二世（左）於白金禧慶典首日，與威廉王子一家站在白金漢宮陽台上向群眾致意。（圖／路透社）

1858年，維多利亞女王將她收藏的506顆鑽石交給珠寶商Garrard，做了兩大一小的三枚蝴蝶結胸針，傳給了亞歷山德拉王后和瑪麗王后，她們曾一次用上三個或別在裙子上，有別於她們的華麗穿搭，伊莉莎白二世只會別上單個蝴蝶結胸針。

▲英國女王伊莉莎白二世觀禮閱兵儀式，選戴御林軍胸針。（圖／路透社）

揭開白金禧慶典序幕的閱兵儀式上，女王伊莉莎白二世則別上祖母瑪麗王后傳承的御林軍胸針，頂上是一個冠冕造型，橢圓圈內則是5個皇家步兵團的徽章，外圈則繞著是拉丁文，意指「五合而為一」，她自1987年起每年生日的閱兵大典上，都會別上此胸針呼應軍團。

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