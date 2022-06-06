珍珠落在迪麗熱巴事業線吸睛　戴誕生石美美迎30歲

▲剛過30歲生日的迪麗熱巴，穿露肩裝混搭珍珠串鍊與墜飾。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

六月的誕生石是珍珠，3日剛度過30歲生日的大陸女星迪麗熱巴，佩戴由她代言的品牌MIKIMOTO珍珠再適合也不過，品牌釋出最新形象照，她穿露香肩的黑色禮服，疊戴經典珍珠串鍊與單墜項鍊，珍珠墜飾恰好落在她的事業線吸睛；她的另一造型則混搭多款耳飾，示範流行的時髦穿搭。

▲迪麗熱巴戴上多個MIKIMOTO耳環、耳扣很時髦。



▲MIKIMOTO珍珠夾式耳環18K黃金款（左）57,000元， Dinner Ring系列珍珠鑽石耳骨夾18K白金款42,000元。

夏季髮型講求清爽，正是大秀耳飾的最佳時機，MIKIMOTO陸續推出單純金屬線條、點綴珍珠或鑲滿鑽的耳骨夾，可與既有的耳環混搭，另有夾式耳環也充滿變化性，可自由決定佩戴位置；此外，珍珠項鍊的設計也更活潑，例如結合純銀鍍銠羽毛墜飾的Feather Collection珍珠串鍊，可透過改變扣頭的位置展現不同樣貌，或將與羽毛墜取下單戴串鍊。

▲MIKIMOTO Feather Collection羽毛造型珍珠串鍊，110,000元。

TASAKI與希臘、法國血統的設計師Melanie Georgacopoulos合作的M/G TASAKI系列，以摩登設計著稱，新作Square Leaf系列採用南洋珠或阿古屋珍珠點綴方形的黃K金，讓優雅圓潤的珍珠與幾何圖案激盪出新火花。

▲M/G TASAKI結合方形黃K金與珍珠的 Square Leaf系列。（圖／TASAKI提供，以下同）

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