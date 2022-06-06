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基努李維難得同框女友大放閃！　手牽手、相視而笑現場甜翻了

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記者王則絲／外電報導

好萊塢巨星基努李維（Keanu Reeves）5日攜手藝術家女友亞歷山德拉格蘭特（Alexandra Grant），出席洛杉磯當代藝術美術館舉辦的募款晚宴MOCA Gala，基努李維一身鼻挺西裝彷彿重現《捍衛任務》的經典造型，一旁女友頂著仙氣銀白短髮，身穿紅色的晚禮服，顯得相當亮眼，兩人難得合體現身，恩愛的互動讓現場氛圍甜翻了。

▲基努李維 。（圖／達志影像）

▲基努李維與女友亞歷山德拉格蘭特出席本屆MOCA Gala。（圖／達志影像）

基努李維與女友亞歷山德拉格蘭特在2019年底時首次公開情侶關係，這幾年兩人經常被拍到私下約會，感情看起來非常穩固。

由於基努李維本就不常亮相，與女友合體現身活動更是難得，兩人近日一同出席一年一度的MOCA晚宴，基努李維身穿一身深藍色的合身西裝，中分長髮與落腮鬍凸顯率性不羈，彷彿是重現了《捍衛任務》中的經典造型；亞歷山德拉格蘭特選穿一襲大紅色的晚禮服，襯得肌膚更加白皙，運用卓越的個人氣質完美駕馭，不過本就擁有184公分身高的亞歷山德拉格蘭特，便不需借助高跟鞋來點綴造型，一雙簡單的平底鞋就讓比例滿分。

基努李維與亞歷山德拉格蘭特兩個人在鏡頭前緊緊牽著手拍照，基努李維還被捕捉到一臉寵溺的看著女友，而兩人也相視而笑，甜蜜的氣氛溢出螢幕。

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關鍵字：

基努李維, Keanu Reeves, MOCA, Alexandra Grant, 基努李維女友, 基哥

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