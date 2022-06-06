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宏匯初魚坪效冠軍！新北客消費力驚人　年底進駐板橋大遠百

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▲宏匯廣場餐飲,初魚,品好乳酪。（圖／品牌提供、翻攝品好乳酪官方網站）

▲宏匯廣場新餐飲初魚進駐，蔚為話題。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新北人口持續成長，知名餐飲陸續插旗，位於新莊的宏匯廣場近期迎來初魚料亭雙品牌進駐，5月中開放訂位氣氛熱絡，許多在地饕客即便在疫情期間也願意嚐鮮，開幕至今坪效為旗下16間分店冠軍，7月宏匯廣場也將開幕乾杯燒肉與黑毛屋新北首店、點點心旗下忠青商行也將在9月到位。初魚則預計在年底前於板橋大遠百開出新北第二間鐵板燒店。

▲宏匯廣場餐飲,初魚,品好乳酪。（圖／品牌提供、翻攝品好乳酪官方網站）

▲宏匯初魚提供日料共15席，還設有檜木製的雪櫃。

初魚料亭在宏匯廣場雙品牌門店正式開幕，據悉訂席已至兩週後，創辦人朱霆理表示，台北部分分店有高達30%都是新北客，看好新北即將發展的市場，新莊宏匯可服務到新莊、蘆洲、五股等消費者與商業聚餐需求，下一個重點就擺在板橋，目前預計在第四季在板橋大遠百將開幕一間鐵板燒門店，明年底前拚全台店數加倍至30間，目標是六都都會進駐。

▲宏匯廣場餐飲,初魚,品好乳酪。（圖／品牌提供、翻攝品好乳酪官方網站）

▲鐵板燒裝潢帶有現代高級感，預計也將在第四季進駐板橋大遠百。

有鑒於中小型企業聚餐的隱私、防疫需求，以及飲食文化越來越高的饕客，初魚首度進駐新北宏匯廣場開出日料、鐵板燒雙品牌，共有32席座位，並可提供2間包廂服務，6／1正式開幕後，不但為旗下分店坪效冠軍，2,300元的平均客單價，也高於平均的2,100元客單標準，顯見新北新莊在地客的實力。

▲宏匯廣場餐飲,初魚,品好乳酪。（圖／品牌提供、翻攝品好乳酪官方網站）

▲來自高雄的品好乳酪新北首店也正式開幕。（圖／翻攝品好乳酪官方網站）

宏匯廣場近期積極向優質餐飲招手，近期除了初魚之外，也引進高雄人氣蛋糕店「品好乳酪」新北首店，而乾杯燒肉與黑毛屋也將在7月到位，此外文青台式小吃「忠青商行」也將在9月進駐。

關鍵字：

宏匯廣場, 初魚, 新北, 板橋大遠百, 料亭

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