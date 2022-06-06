adidas X Gucci系列搶先逛！經典Gazelle聯名球鞋、可愛飾品必敗

記者王則絲／台北報導

受時尚迷們矚目的世紀聯名系列「adidas X Gucci」即將在明天6月7日正式上市，將於台北101和台中新光三越中港店開設快閃店中店販售。adidas X Gucci系列單品囊括復古運動風格的男、女裝，經過雙方元素融合的手袋以及鞋款、配件等，開賣前《ET FASHION》帶大家搶先逛一圈，其中經典的Gazelle聯名球鞋、可愛的飾品⋯⋯絕對是本次必搶。

▲adidas X Gucci系列台北101快閃店中店，以萬花筒美學的概念打造。（圖／品牌提供）



adidas X Gucci系列於《Exquisite Gucci》秀場首次亮相，Gucci創意總監Alessandro Michele當初會產生與adidas合作的想法，是因為他發現了adidas與Gucci奇妙的相似之處，像是adidas的三條線與Gucci的綠紅綠織帶，頗有異曲同工之妙，此外他也認為adidas的三葉草圖案，與Gucci經典的小蜜蜂身體有著相像的地方，因此造就兩大品牌的轟動聯名。

▲adidas X Gucci聯名系列於6月7日正式上市。（圖／品牌提供、IG@davikah）



眼看adidas X Gucci系列終於要上市，趕快來搶先看看實體與必敗品項。最吸引女生們目光的大概就是手袋單品了，adidas X Gucci囊括眾多經典包款，馬銜鍊扣系列手袋上飾以醒目的三葉草，其中這款小型卡夾包還可當腰包或斜背使用，非常實用；大型的行李包上則能發現反向的GUCCI字母，黑色、黃色和紅色的色系豐富大膽。

▲adidas X Gucci系列手袋選擇，包括經典馬銜鍊扣、以及超可愛的GG花紋小圓包。（圖／記者王則絲攝）



adidas經典的Gazelle球鞋成為此次與Gucci聯名鞋款最主要的創作畫布，注入大量Gucci元素，包括GG花紋、Logo，且顏色選擇非常多，百搭又活力的運動風鞋款，肯定會成為爆款。

▲adidas經典的Gazelle球鞋注入Gucci元素，必將成為爆款。（圖／記者王則絲攝）



除此之外，adidas X Gucci還有許多吸睛的配件，飾品的部分推出項鍊、戒指、手環⋯⋯，其中一款復古髮夾正是時下最時髦的單品，超級可愛，另一邊擺放的條紋襪子也很吸引目光，走的同樣是俏皮復古風，用條紋設計來呼應雙方品牌。

▲adidas X Gucci系列吸睛配件。（圖／記者王則絲攝）



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