周裕穎讓「愛心餅乾」變潮了！　黃白制服、剪紙永續包巾藏巧思

▲跨界鬼才周裕穎策劃「公益Ｘ工藝展」 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

有跨界鬼才之稱的台灣設計師周裕穎今（6日）舉辦「時尚藝術展」，以行動支持公益，此次攜手剪紙藝術家25度為「小愉兒基金會」打造了潮流制服，並將名人親手剪裁的專屬剪紙圖案製成包巾餅乾禮盒，期望用時尚的力量幫助小愉兒們圓夢。

▲周裕穎從永續時尚為切入點，特別開展「愉與熊掌可以兼得」公益展覽，至6月14日（周一公休）於東梨學院開展。（圖／品牌提供）

周裕穎從永續時尚為切入點，特別開展「愉與熊掌可以兼得」公益展覽，攜手剪紙藝術家25度，利用剪紙工藝裁出充滿意象的藝術IP，制服靈感以幾何與極簡線條組合，將基金會icon熊結合黃白條紋與黑色色調形成鮮明對比。空手道奧運選手文姿云、YouTuber展榮展瑞、Alizabeth娘娘、萬秀洗衣店瑞夫等人也加入創作，最後透過周裕穎將大家的剪紙圖案延伸製成包巾於展覽中展出，既能夠取代以往的餅乾紙盒，從時尚角度而言，同時也是圍巾、手帕。

▲攜手剪紙藝術家25度打造藝術IP，為小愉兒基金會設計潮流制服。（圖／品牌提供）

周裕穎在受訪時也提到：「最有趣是大家剪的印花，會組成什麼樣的包裝完全不得而知，但是成品意外match。」空手道奧運選手文姿云也透露，其實自己對手工不太在行，這次以三隻魚以及熊掌的概念出發，她強調，在剪小地方的時候要特別細心，因為先前草圖階段畫了很久，才能剪一次就搞定。

文創用品也包括印花造型的Ｔ-Shirt、背心、圍裙，夏威夷衫、Polo衫，皆於公益展期間限定展出，並無償授權給基金會量產，期望以潮流角度顛覆大家對於公益的想像。