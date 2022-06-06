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星巴克漸層「綜合莓起司風味星冰樂」開賣　湛藍星空STANLEY杯款美翻天

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▲星巴克夏季星冰樂。（圖／業者提供）

▲星巴克與STANLEY最新的聯名杯款，以夏夜星空為主題。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

繼芝麻杏仁豆腐星冰樂之後，星巴克近期公佈最新款視覺療癒風的「綜合莓起司風味星冰樂」，將於6／8正式上市，以白白搭配莓果醬產生的漸層效果，口味也是絕對的甜點系，起司風味醬混和綜合莓果醬混合產生的好奇口感，號召星迷去吃甜甜，而最新與STANLEY聯名杯款也現身，採用湛藍星空要讓桌面美美噠。

▲星巴克夏季星冰樂。（圖／業者提供）▲星巴克夏季星冰樂。（圖／業者提供）

▲（左）綜合莓起司風味星冰樂；（右）榛果巧克力起司風味咖啡星冰樂，售價均為145元起。（圖／業者提供）

今年再次回鍋開賣的芝麻杏仁豆腐星冰樂，仍在疫情期間創下熱銷佳績，許多消費者跑好幾間都買不到別灰心，星巴克再推夏日吃甜甜的「甜點系星冰樂」，結合了酸甜的綜合莓果與起司風味醬，搭配上底部運用全麥餅乾粉，模擬出有如蛋糕結構的意象，最後撒上起司絲造型的巧克力風味裝飾，有如一杯起司蛋糕甜點的「綜合莓起司風味星冰樂」，還有起司風味醬混和摩卡、榛果風味調製出的「榛果巧克力起司風味咖啡星冰樂」，售價均為145元起。

▲星巴克夏季星冰樂。（圖／業者提供）

▲夏日冰柚冷萃咖啡，售價135元起。

針對不嗜甜的消費者，本季另推碎冰結合蜜柚醬，口感囊括葡萄柚、蜂蜜遇上冷萃咖啡的驚喜酸甜的「夏日冰柚冷萃咖啡」，以及抹茶粉與義式濃縮咖啡結合富的「醇濃抹茶咖啡」、「醇濃抹茶星冰樂」讓你賞賞清新茶香也同時在6／8上市。

▲星巴克夏季星冰樂。（圖／業者提供）▲星巴克夏季星冰樂。（圖／業者提供）

▲醇濃抹茶咖啡，售價150元起；醇濃抹茶星冰樂，售價145元起。

而星巴克的漸層也玩到最新推出的STANLEY系列聯名杯款，以湛藍星空為靈感，杯身上有點點繁星閃耀於星空，搭配細緻珠光漸層的色調變化，如同神祕深邃的夏天夜空，其他也包括整體深藍色系，搭配點點星塵，描繪出夏季閒適感的線上限定系列新品。

▲星巴克夏季星冰樂。（圖／業者提供）

關鍵字：

星巴克, 星冰樂, STANLEY

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