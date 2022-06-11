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全台必吃的甕仔雞有3間都在宜蘭　皮脆肉嫩，雞汁雞油超香超滿足

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圖、文／MENU美食誌

 盤點全台6間必吃的甕仔雞，外酥內嫩、鮮嫩多汁的好滋味，香氣十足的雞肉精華，讓你一吃就愛上。

咕咕香甕缸雞
台中市西屯區

雞油飯是使用像是油蔥醬的醬料拌飯，鹹香可口超級下飯。甕缸雞使用原木下去烘烤，金黃油亮的甕仔雞，沾上雞油吃更加順口！

▲甕仔雞 。（圖／menu美食誌提供）

▲咕咕香甕缸雞（圖／美食客台中心榆的大學美食誌提供）

大坑東山棧甕缸雞
台中市北屯區

甕缸雞保留雞隻的原汁原味，不使用大量的醬料。滿滿的香氣都是來自天然的雞汁，雞皮金黃酥脆又帶點焦香，讓你一口接一口！

▲甕仔雞 。（圖／menu美食誌提供）

▲大坑東山棧甕缸雞（圖／美食客明智的選擇提供）

正古早甕缸雞坊
新北市淡水區

雞隻使用紅龍眼樹的原木去烘烤因此讓雞肉多了一份香氣。去除雞肉的油膩感時，卻保有外皮的金黃酥脆，另外海鮮類的餐點也都十分新鮮，內用還能享用白飯吃到飽！

▲甕仔雞 。（圖／menu美食誌提供）

▲正古早甕缸雞坊（圖／美食客短提供）

番割田甕缸雞
宜蘭縣蘇澳鎮

必吃桌桌必點的番割田甕缸雞，除了甕仔雞以外，旁邊還附上洋蔥、一碗雞油及胡椒鹽，皮薄酥脆肉多汁，雞肉沾上雞油跟胡椒鹽更加美味！

▲甕仔雞 。（圖／menu美食誌提供）

▲番割田甕缸雞（圖／美食客Lilith提供）

蘭陽老媽媽手工黑豆醬油
宜蘭縣員山鄉

餐點以套餐消費為主，出餐速度相當快速，烤雞皮脆肉嫩，加入甘甜不死鹹的招牌手工豆乳醬，獨特的美味讓人印象深刻！

▲甕仔雞 。（圖／menu美食誌提供）

▲蘭陽老媽媽手工黑豆醬油（圖／美食客CoCo Tsao 提供）

福哥石窯雞
宜蘭縣礁溪鄉

選擇直接鹽烤不塗抹醬料的烤雞，完整的保留雞肉的原味，烤雞皮薄酥脆且肉質鮮嫩多汁，白飯或麵線搭配一旁的雞油，超香超滿足！

▲甕仔雞 。（圖／menu美食誌提供）

▲福哥石窯雞（圖／美食客Katrina提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 新北, 甕仔雞, 宜蘭

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