fb ig video ETtoday search mobile

雙北6間絕美「客製化蛋糕」　巨無霸壽桃切開有驚喜、月球蛋糕會發光

>

圖、文／MENU美食誌

盤點雙北6間絕美又驚喜感十足的客製化蛋糕店，讓你擁有獨一無二的美味，原來蛋糕可以這麼多變，各種意想不到的風格都能巧妙的客製出來。

CHER MOUTON 姆桐花蛋糕
台北市大安區

專門做花、果實、種子等自然風格的姆桐花蛋糕，蛋糕體以只抹上薄薄一層鮮奶油的裸蛋糕呈現，店內除了客製蛋糕，也有提供瑪德蓮、喜餅等甜點。

▲客製化蛋糕 。（圖／美食誌提供）

▲CHER MOUTON 姆桐花蛋糕（圖／美食客阿土伯提供）

漢克自肥甜點
台北市內湖區

專門做鏡面蛋糕的漢克自肥甜點，無論是心型、方形或是幾何圖形等各種形狀，都能以獨一無二的方式呈現，蛋糕鏡面上超美的紋路，更是讓人看得著迷。

▲客製化蛋糕 。（圖／美食誌提供）

▲漢克自肥甜點（圖／美食客非洲女王提供）

CYPRESS & CHESTNUT
台北市大安區

位在大安區復興南路上，以療癒花草風格為主的Cypress & Chestnut，老闆會不定期推出特殊口味的創意蛋糕，仙氣十足又美味的蛋糕，絕對讓你愛不釋手！

▲客製化蛋糕 。（圖／美食誌提供）

▲CYPRESS & CHESTNUT（圖／美食客huiwun _ 提供）

和平壽桃（新莊店）
新北市新莊區

以吸晴的巨無霸壽桃蛋糕為著名，壽桃有豆沙、芋泥、奶黃三種口味，大壽桃裡可以決定要放鈔票或是小壽桃，一旁更圍繞著動物造型的包子，讓你一端上桌就轟動全場！

▲客製化蛋糕 。（圖／美食誌提供）

▲和平壽桃（新莊店）（圖／美食客揚兒提供）

九月咖啡館 SEPTEMBER CAFÉ
台北市大安區

擅長用水彩抹面堆疊出動人的色調，再搭上鮮花、紙雕、氣球等特殊裝飾的September Café，不只外觀搶眼，蛋糕的口感和內餡也十分用心！

▲客製化蛋糕 。（圖／美食誌提供）

▲九月咖啡館 SEPTEMBER CAFÉ（圖／美食客黃詩祐提供）

OH! CAKE
台北市大安區

以月球蛋糕為著名的oh! cake，月球表面可以寫下想留的文字，月球裡附有燈具，讓月球可以發亮，發亮的蛋糕就如天上的月亮一樣美麗。

▲客製化蛋糕 。（圖／美食誌提供）

▲OH! CAKE（圖／美食客Tzu Min Chang提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 台北, 蛋糕, 客製化蛋糕, 新北

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

一輩子不長，別和自己過不去！5個愛自己的表現，你做到了嗎？

一輩子不長，別和自己過不去！5個愛自己的表現，你做到了嗎？

有效去除「廁所異味、濕氣」的6大隱藏好物！萬金油竟有用

有效去除「廁所異味、濕氣」的6大隱藏好物！萬金油竟有用

捉摸不定就放生！「7點超正戀愛觀」讓愛情一帆風順

捉摸不定就放生！「7點超正戀愛觀」讓愛情一帆風順

「母胎富豪」星座TOP 3！第一名天生含金量，最受財神眷顧 珍妮佛羅培茲「沒穿內褲」光滑臀部火辣展露　驚人紅毯造型再+1　 星巴克新推「珍珠光馬克杯」太美了！透明「人魚杯」顏值也超高 20cm雪平鍋不到350元神實用！不挑爐具、泡麵一下就滾 超可愛「捏肥肚馬克杯」根本是本人！　轉身紅潤小屁屁藏驚喜 湯唯帥氣黑西裝贏了坎城造型！「藏性感亮點」雪白美胸電翻 楊冪「胸下全是腿」黃金比例藏不住！　緊身皮褲＋纖腰太銷魂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面