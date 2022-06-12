雙北6間絕美「客製化蛋糕」　巨無霸壽桃切開有驚喜、月球蛋糕會發光

圖、文／MENU美食誌

盤點雙北6間絕美又驚喜感十足的客製化蛋糕店，讓你擁有獨一無二的美味，原來蛋糕可以這麼多變，各種意想不到的風格都能巧妙的客製出來。

CHER MOUTON 姆桐花蛋糕

台北市大安區

專門做花、果實、種子等自然風格的姆桐花蛋糕，蛋糕體以只抹上薄薄一層鮮奶油的裸蛋糕呈現，店內除了客製蛋糕，也有提供瑪德蓮、喜餅等甜點。

▲CHER MOUTON 姆桐花蛋糕（圖／美食客阿土伯提供）

漢克自肥甜點

台北市內湖區

專門做鏡面蛋糕的漢克自肥甜點，無論是心型、方形或是幾何圖形等各種形狀，都能以獨一無二的方式呈現，蛋糕鏡面上超美的紋路，更是讓人看得著迷。

▲漢克自肥甜點（圖／美食客非洲女王提供）

CYPRESS & CHESTNUT

台北市大安區

位在大安區復興南路上，以療癒花草風格為主的Cypress & Chestnut，老闆會不定期推出特殊口味的創意蛋糕，仙氣十足又美味的蛋糕，絕對讓你愛不釋手！

▲CYPRESS & CHESTNUT（圖／美食客huiwun _ 提供）

和平壽桃（新莊店）

新北市新莊區

以吸晴的巨無霸壽桃蛋糕為著名，壽桃有豆沙、芋泥、奶黃三種口味，大壽桃裡可以決定要放鈔票或是小壽桃，一旁更圍繞著動物造型的包子，讓你一端上桌就轟動全場！

▲和平壽桃（新莊店）（圖／美食客揚兒提供）

九月咖啡館 SEPTEMBER CAFÉ

台北市大安區

擅長用水彩抹面堆疊出動人的色調，再搭上鮮花、紙雕、氣球等特殊裝飾的September Café，不只外觀搶眼，蛋糕的口感和內餡也十分用心！

▲九月咖啡館 SEPTEMBER CAFÉ（圖／美食客黃詩祐提供）

OH! CAKE

台北市大安區

以月球蛋糕為著名的oh! cake，月球表面可以寫下想留的文字，月球裡附有燈具，讓月球可以發亮，發亮的蛋糕就如天上的月亮一樣美麗。

▲OH! CAKE（圖／美食客Tzu Min Chang提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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