理膚寶水「修護神霜」大包裝下殺460元　3種用法讓網友都在搶

文／C編

時序入夏但最近天氣多變，肌膚容易敏感，因此需要更加厲害的修護產品，才能讓肌膚保濕細緻，有一款在美妝界一直都是神級單品的乳霜「La Roche-Posay 理膚寶水 B5全面修復霜」，不僅肌膚各種狀況都可以修護，而且對全家大小來說，都有適合的用法，以下就盤點它的使用方式，當然是人人都必備的「美膚神器」。

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＃曬後修護好方便

夏天最容易遇到的狀況就是不小心就曬傷了，尤其爬山、露營等戶外活動盛行，一整天下來肌膚真的沒辦法撐下去，曬紅、曬傷時，可以使用B5全面修復霜，幫助曬後的肌膚保濕舒緩。

＃寶寶的屁屁膏超安全

理膚寶水B5全面修復霜的成分安全又高效，當然適合寶寶使用，尤其是夏天，寶寶的屁股很容易被悶出泛紅尿布疹，這時就可以薄薄的塗抹在紅屁屁的部位，幫助快速舒緩修護。

＃當作乳霜使用

夏天保養，對於乾性肌膚的女孩來說，肌膚缺水狀況嚴重，建議在使用精華液保濕之後，加上B5全面修復霜，幫助肌膚封存營養成分，針對容易乾燥的兩頰還可以厚敷，加強滋養潤度，想要養出細緻肌膚就靠這一瓶。

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「Her森森」推出「La Roche-Posay理膚寶水B5全面修復霜100mlＸ2入組」，原價1760元、特價919元，等於大包裝一條才460元，不到500元的價格相當親民，而且全家大小都可以使用，CP值爆高。