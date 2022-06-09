讓穿搭更顯精緻就要靠飾品！3款戒指、項鍊讓妳戴出時髦好心情

文／C編

在追求時尚以及精緻的穿搭風格上，想要與眾不同，飾品是很重要的一環，穿搭簡單，只要透過飾品加強，一樣可以穿出時髦的風格，當然就會看起來更加精緻。以下就盤點3款厲害的飾品，想要在穿搭上有亮點，當然必入手。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲Sayaka紗彌佳 微光之夜雙圈鑲鑽項鍊，原價710元、特價510元，點我購買。



＃時光旅人 經典碎花滿天星復古鏤空翻蓋懷錶／項鍊，原價540元、特價308元

想要穿搭充滿復古風格，懷錶絕對是不可或缺的，時光旅人推出的這款懷錶，採用銀色的風格做為設計，上面有著精緻感的雕刻圖像，打開之後裡面是滿天星的藍色錶面，看起來精緻又復古，當然是古著打扮必備的單品。

＃Sayaka紗彌佳 微光之夜雙圈鑲鑽項鍊，原價710元、特價510元

採用奧地利進口頂級CZ鋯石為主體，雙環圈設計，象徵圈住幸福、圈起美好，以簡單的環圈為設計基底，懸吊式設計，當輕微呼吸與動作，即可產生耀眼璀璨的鑽石光芒，是款精緻卻不單調的時尚配件款式。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲Sayaka紗彌佳 微光之夜雙圈鑲鑽項鍊，原價710元、特價510元，點我購買。



＃Sayaka紗彌佳 文創風格手工製花朵鑲鑽開口戒，原價460元、特價282元

除了項鍊可以增添穿搭質感，戒指也是不能缺少的，這款開口戒以擬真的花朵外型，展現出清新柔美，鑲上晶瑩剔透的頂級鋯石 ，細膩作工讓人愛不釋手，是由技藝精湛的師傅以手工細心處理，經過繁複的步驟打造而成，每一個細節都得處理到完美，連花蕊也做得很生動。