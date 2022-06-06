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安格斯12星座一周運勢6／06-6／12　牡羊成為本週焦點、金牛極佳金錢運

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

挾帶著火星坐命的超強能量，又剛剛好卸除了水星壓力，這週的你可說是人群中的領頭羊，不論在工作上或是人際，都有主導風向的氣勢，說話表現不僅有份量，也能被人注意！不過這段時間很可能會與身邊最親近的人出現猛烈碰撞，感情正激烈磨合中，兩人可能因此更濃烈，也可能因為太在乎，一個小口角就爭執到撕裂。

金牛座 4.21~5.20

金牛座這週走的是「福氣發財」的路數，受到太陽坐入錢財宮的影響，只要不要在小細節上太計較、不要對別人的評價往心裡去，就能迎來極佳的金錢機緣！然而感情上緣分、選擇變多，看似桃花朵朵，對你來說卻不是件好事，最好能一本初衷，不要被誘惑困住，有對象的牛兒這週最好能清心寡欲，不要抱著心存僥倖、偷吃偷情的邪念。

雙子座 5.21~6.20

人生得意須盡歡，這週雙子有太陽相罩，走入一個「十分得意」的時期，加上水逆遠離下，得意感更是變本加厲，好處是你做事說話都能更有自信，也讓更多目光聚焦於你，但壞處就是可能會在不知不覺中被人討厭、樹立小人、敵人，因此這段時間可以和情人、朋友聊天開心，但對不熟的人最好還是保持點距離，不然何時被捅刀都不知道！

巨蟹座 6.21~7.21

蟹座這週最大的福星就是火星，受到火星十宮的影響，原本溫吞的你會出現貴人助力，又或者你會得到「被討厭的勇氣」在人群中勇敢做自己，不論什麼情況，最終你都能被大家青睞認同，保持積極正向就不用擔心太多。感情宇宙裡仍藏了不少地雷，最好更細心小心關注情人的每句話每個動作。

獅子座 7.22~8.22

本座獅座人前看似氣勢十足，但人後可能有處理不完的小麻煩、小是非，內心也藏了不少難跨越的崁。得多留意自己網路上的情緒發言，就算是在私人網路也最好別說太多敏感意見，以免被人拿來消費作文章。這段時間各種流言蜚語就是你最大的敵人，除了影響工作，對感情也沒好事，千萬別捕風捉影動搖你對情人的想法。

處女座 8.23~9.22

雖然做人做事都抱著紮實完美的態度，不過這週處女座不妨暫且放下沉默，趁著火星與太陽加持的這段時間，透過多方溝通、交涉發揮自己的影響力，近期可以不須擔心自己心直口快誤事，反而在你冷靜積極的言語中能為你迎來不錯的貴人運與桃花，單身者有機會吸引到欣賞你真實個性的真愛，但前提是你要懂得主動表現自己。

天秤座 9.23~10.22

秤座過去和蟹座一樣帶披著溫吞的戰袍走在情場上，不過近期你會發現，自己愈來愈容易不小心在人前露出本來面貌，特別是沒壓力的各種聊天下，很容易就講出一些偏頗的觀點，受到火星在情緒、感情上的作祟，當心自己在情人、麻吉面前講出太直白的傷人言論，雖然說的當下很有爽度，但往往會引發事後後悔莫及。

天蠍座 10.23~11.22

雖然水逆之亂已遠走，不過對天蠍來說，你內心的水逆似乎還是揮之不去，某種不穩定的因子在心中滋長。事實上本週進入土星逆行期且走入蠍座五宮，對於蠍座感情上的小宇宙將會掀起不小的波瀾，與情人相處你得試著換位思考，不要一再把自己標準套在對方身上，單身者也要當心一些感覺上的誤判，以為別人對你有意思但很可能是個小誤會。

射手座 11.23~12.21

承接上週的星運表現，這週射手雖然仍然處於「每件事都被時間追著跑」的多重宇宙之下，但來自火星的能量影響力提升，對你來說也是某種能力的進階，面對突如其來的狀況，你將更懂得從容應變，這在感情上也會有相對的好事發生，單身者可以主動、熱切一點，也許在某個moment，對方就這麼陷入你編織好的情網中！

摩羯座 12.22~1.19

雖然這週各星座們大致有著撥雲見日的運勢表現，不過對摩羯來說水逆的後座力再加上土逆影響，整體並不樂觀，要當心公事與私事、感情與人際之間的彼此牽制，而在承受壓力之時，得學著平衡生活，更要關注你的情緒狀態，此時身邊親人、長輩或師長將會為你帶來助力及提醒，讓你破解盲點，多一人幫你，就能少一點麻煩。

水瓶座 1.20~2.18

水瓶的理性與固執，其實也造就了他們在行星變化下，受到影響力道相對較小的結果（白話來說就是他們腦筋硬耳朵硬但拳頭就不一定），不過這週大抵上仍然偏向幸運，如果手上的工作暫告一段落，不妨把時間留給自己。感情上好像有一點懶散，單身者原地踏步，但有對象者則與情人會花很多時間在娛樂與消遣之中。

雙魚座 2.19~3.20

起起伏伏的運勢終於劃下句點，這週在太陽、火星勢力增強下，魚兒各方面運勢將會扶搖直上，此時就算整體狀況不完全明朗，但也可以放下顧慮，把時間投入在自己有興趣的事情上，另外，這段時間在外面趴趴走的機會也增多，做好防疫外，其實會有認識新朋友、新夥伴、人際圈擴充的運勢，單身者也更有與心儀之人相遇的機緣。

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延伸閱讀：

【星星教授安格斯2022/5/30-6/05星座運勢】雙魚座工作場合開桃花，天蠍座緣分在網路平台！

12星座天生含金量排行榜公開！最受財神眷顧的母胎富豪是誰？

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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