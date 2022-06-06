想要擁有豐厚髮絲，3大選梳技巧超重要！髮絲長又多髮梳就應該越大

記者李薇／綜合報導

梳子用途多，除了將頭髮打理整齊外，對頭皮也是好處良多。頭皮匯聚了多條經脈，擁有近50個穴位，透過梳髮不僅可以促進新陳代謝、穩固髮根，更可以帶走汗腺的分泌物、灰塵，保持頭髮的清潔。

但若使用了不合適的梳具，反而易過度刺激頭皮，髮絲也可能更加脆弱，義大利髮梳專家tek提出三大選梳法則，依據使用習慣及髮量來挑選最適合自己的梳子，讓日常梳髮能在照顧頭皮健康的同時，依然保有亮麗秀髮。

一、依據使用習慣挑選梳具形狀



以按摩頭皮為主，可挑選擁有氣墊的梳具，氣墊梳有著較粗的梳齒，除了使髮絲不容易打結，更能刺激穴點按摩頭皮，而市面上可看到不同的梳具形狀，建議可以依照自己平常的梳髮力道，以及喜歡的按摩力道評估挑選。

挑選原則：

梳面寬大則按摩氣墊的緩衝較柔軟、接觸力道平均且和緩，適合喜歡輕輕抓揉頭皮者。

梳面越窄小則按摩氣墊的緩衝較硬挺、接觸力道集中且精準，適合喜歡局部舒壓者。

二、依據髮量多寡挑選梳齒長度



透過氣墊梳可促進頭部血液循環，同時加強髮根讓頭髮有膨鬆感。若是頭髮愈長，髮量愈多的人需要的梳子越寬大，梳齒也需愈長，即能深入豐厚髮量；相反地，短髮或髮量少的人，即可選擇窄版設計的梳款；獨特的長狀版型特別適合髮量少或中短髮的女性，也推薦給男性使用。

三、梳具材質的重要性



直接深度接觸頭皮的梳具，材質也是必須考慮的重要因素。建議可選擇天然原木梳具，既能減少靜電也能避免頭皮過敏，搭配天然橡膠製成的氣墊，因保留氣孔，在按壓頭皮的同時，還能擁有極佳的按壓彈性，可針對緊繃區域加強按壓幫助放鬆，而具有圓滑梳齒的梳款，則可讓頭皮的血液循環、毛囊活絡更好，亦不會對頭皮造成傷害。

【推薦單品】

＃tek梳王

tek經典原木按摩梳以26mm鵝耳櫪木長梳齒深入豐厚髮絲，天然的原木彈性與圓滑細緻的梳齒打磨能柔軟按摩頭皮並促進血液循環，加上柔軟的天然橡膠氣墊可避免靜電及過敏、並去除頭皮上多餘皮脂與髒汙，大幅提升頭皮的舒適感。

＃Tangle Angel天使梳

英國凱特王妃御用髮梳，採用全新烤漆設計，漸層的霧面色調，光是用看的就覺得相當美，採用專利超彈性記憶抗菌梳齒，抗糾結、抗斷髮，並且達99.9%抗菌力，EX-STATIC專利防靜電條，抗毛躁飛髮，同時一體成形抗水設計，可站立不佔空間。

＃AVEDA 木質髮梳

梳針排列設計，直梳可以幫助避免髮絲糾結，橫梳則是可以抓牢髮絲，幫助吹整出獨特的髮型，搭配彈力氣墊及排氣孔設計，讓按摩頭皮時的觸感更柔軟舒適。

