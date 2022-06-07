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珍妮佛羅培茲狂野吊帶裝擠出渾圓雙峰　網笑：小班晚上有任務！

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▲珍妮佛羅培茲。（圖／翻攝自IG）

▲珍妮佛羅培茲出席MTV影視頒獎典禮，抱回兩大獎項。（圖／翻攝自IG@jlo）

記者王則絲／外電報導

珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）5日出席MTV影視頒獎典禮（Movie&TV Awards），一舉抱回了兩大獎項最佳歌曲獎與世代大獎，當天紅毯上，珍妮佛羅培茲不負眾望、狂野展現52歲的性感身材，超深V吊帶裝擠出渾圓雙峰，前凸後翹的體態超逼人，搭上近期傳得沸沸揚揚的「行房條款」話題，網友們不禁一併稱讚與調侃：「小班晚上有任務！」

▲珍妮佛羅培茲。（圖／達志影像）

▲珍妮佛羅培茲出席MTV影視頒獎典禮紅毯。（圖／達志影像）

珍妮佛羅培茲於活動紅毯上穿著Mônot 2022秋冬系列的吊帶皮革背心造型亮相，雖然為防止曝光已利用多一層內搭來加粗肩帶，但依然不減性感程度，緊身的束腰剪裁向上托出渾圓的雙峰，同時下身的拖地長裙也勾勒出她的招牌翹臀，前凸後翹的驚人曲線與狀態無懸念稱霸紅毯。

▲珍妮佛羅培茲。（圖／達志影像）

▲珍妮佛羅培茲出席MTV影視頒獎典禮紅毯。（圖／達志影像）

據外媒報導，班艾佛列克與珍妮佛羅培茲求婚成功後，雙方簽下了「行房條款」，內容提及珍妮佛羅培茲要求一週至少4次行房，瞬間在網路上引爆轟動話題。

因此這回現身紅毯並拿下大獎，粉絲們除了真心恭喜珍妮佛羅培茲，被她的美艷懾服：「身材好成這樣，體態管理太強」、「前凸後翹」、「好美的臀部曲線」同時也不忘調侃：「晚上要好好慶祝」、「小班晚上有任務！」

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關鍵字：

珍妮佛羅培茲, Jennifer Lopez, Jlo, 小班, 班艾佛列克

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