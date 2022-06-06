汗臭來襲怎麼辦？5個方法幫妳全面改善，夏天也能當「香香公主」！

記者李薇／台北報導

夏季很多人都會有「汗臭」的困擾，想要避免身上發出惱人的異味，必須注意以下幾點細節，可以幫助自己一整天都香噴噴，適當的使用一些小物，也是讓身體香香的必備秘訣，當然要立刻學起來。

1.衣服要透氣

在衣料的選擇上，可以挑選比較透氣排汗的棉麻材質，幫助自己吸汗、排汗，避免悶在身體裡面，就會比較不容易有汗臭的問題出現，如果真的排汗量大，那建議多帶幾件衣服更換會更好。

2.食物清淡烹調

在飲食上，盡量挑選比較偏向水煮、蔬食為主的料理，可以幫助身體避免散發出難聞的味道，出油也會跟著減少，相對來說，飲食偏重口味，當然身上的味道就會比較重，因為出汗就是為了排出身體的髒污跟毒素。

3.選用去味的清潔單品

現在很多日本品牌都會推出去味的沐浴乳或是洗髮精，建議可以在夏天搭配著使用，降低身體的異味，而且洗完之後還會散發出細緻的香氣，當然是夏季必須愛用的首選。

4.濕紙巾、手帕搭配吸汗

市面上都會推出很多涼感的濕紙巾，建議可以搭配使用，幫助身體降溫，避免過度出汗，當然也有去味的效果，或是可以用乾淨的手帕清潔擦拭汗液，可以避免一整天下來，汗液在身體發酵變質的味道。

5.少量香氛掩蓋異味

在夏天盡量避免使用過度濃厚的香味，以免香香不成，反變成熏人的武器，可以搭配檸檬、馬鞭草、柑橘類的清新香氣，少量使用讓自己散發淡雅的香氣，稍微掩蓋不好的體味。