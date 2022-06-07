營養師大推「腸胃公休日」飲食法！一週一次、比168斷食還簡單

▲營養師分享「腸胃公休日」，掌握3大原則就能更順暢。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pixabay

放完端午連假，你是否也吃了許多粽子，感覺身體很沈重？知名營養師高敏敏就表示，只要接下來讓腸胃好好休息，卡在身上的都是暫時的，她更推薦利用「腸胃公休日」來做輕飲食，只要掌握3大原則，一週一次就能讓身體更順暢，打造健康少負擔的腸道，減少肥肉堆積機會。

高敏敏表示，「腸胃公休日」比起常見控制進食時間的數字飲食法還要更好執行，算是輕飲食的入門方式。而「腸胃公休日」的執行也不難，建議可以採「吃六休一」的方式，一週選一天當作腸胃的公休日，透過原型高纖的食材搭配含好菌的優酪乳，取代高油高鹽高糖的飲食，減輕腸道負擔，來個體內順暢大掃除。

＃早餐吃高纖食材＋優酪乳



推薦可以吃地瓜、玉米、沙拉、燙蔬菜等高纖食物，加上優酪乳。像是地瓜擁有豐富的膳食纖維與寡醣，加上優酪乳的好菌，可以幫助腸道維持好的菌叢生態，好菌就像體內的士兵，寡醣則是士兵的糧食，一起搭配食用，就能讓好菌佔上風，幫助維持消化道機能。

另外，可把每天在吃的白飯替換成有纖維的玉米，幫助消化更加順暢，再搭配滿滿的生菜沙拉，一次攝取足量的膳食纖維、植化素及維他命C。

＃點心拒絕高熱量



建議以水果＋優格取代高熱量食物，像是蘋果、芭樂、小番茄、蓮霧＋優格。富滿足感的優格，作為下午茶點心是一個很棒的選擇，除了補充每日所需的乳製品及鈣質外，也是快速補充體內好菌的方式；而點心選擇富含水溶性膳食纖維的蘋果，與優酪乳相輔相成養成好菌，而且在咀嚼的過程可以讓精神更好，讓工作效率更好。

＃午晚餐以原型食材＋優酪乳



午晚餐可以雜糧飯＋炒時蔬＋雞胸肉＋一份水果＋優酪乳來搭配。下班後的晚餐只要選對食物，也是能吃得豐盛滿足，享受腸胃順暢、少負擔的輕鬆感。

建議把高油脂的炸排骨、炸雞等換成低脂雞胸肉，雞胸肉跟優酪乳內都有優質蛋白質，幫助身體在腸胃公休日也能有好的代謝力，尤其蛋白質經由優酪乳中的乳酸菌發酵分解成小分子後，其實更有利於腸道吸收利用。另外，飯後再來一份新鮮水果，讓飲食更均衡。

高敏敏也提醒，想要執行腸胃公休日，除了喝優酪乳外，補充水分也很重要，建議養成隨時喝水的習慣，一天至少要喝約2000ml的水，足夠的水分才能維持身體代謝力、排除體內囤積廢物。

►吃了就變美！皮膚科醫師推薦5大美肌食物 鮭魚抗老又能防粉刺



►專家教3招讓「168斷食法」更有效！第一餐吃什麼很重要



►營養師曝「電子菸較健康？」真相 加碼6大「清肺食物」吃對助養肺