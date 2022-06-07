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孫芸芸15萬香奈兒愛心包連環撞　與女兒背同款兼曬逆天美腿

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▲▼ CHANEL Bag 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸（左）與女兒廖思惟背一黑衣白香奈兒愛心形包出遊，母女倆美腿吸睛。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）本季除了主打的大容量CHANEL 22購物包深受歡迎，另一要價158,600元的愛心形包款也獲得名媛青睞，隔海上演連環撞包秀，孫芸芸與女兒廖思惟各背上黑與白色愛心形包出遊，名媛錢德月的愛女董若彤也選白色款，而林志穎老婆陳若儀則背著黑色包去看湯姆克魯斯主演的熱門電影《捍衛戰士：獨行俠》。

▲▼ CHANEL Bag 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸背白色款的香奈兒愛心形包，158,600元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲▼ CHANEL Bag 。（圖／翻攝IG）

▲廖思惟與媽媽孫芸芸近日常背白色香奈兒愛心形包。（圖／翻攝trinityliao IG）

人在澳洲的孫芸芸日前曬出「香奈兒樹」，衣架上掛滿上百萬元的香奈兒包中包括最熱門的一黑一白香愛心形包款，昨她分享與女兒廖思惟出遊照，母女倆均穿黑色短版上衣搭配黑色迷你熱褲，露出逆天美腿，背上同款不同色的香奈兒新包，她得意寫下「我生的小寶貝」，但更像漂亮姊妹花。

▲▼ CHANEL Bag 。（圖／翻攝IG）

▲陳若儀背香黑色香奈兒愛心形包看賣座片《捍衛戰士：獨行俠》。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

正在美國度假的名媛錢德月愛女董若彤，也背著香奈兒愛心形包亮相，加入撞包行列還有林志穎老婆陳若儀。此小羊皮製成的可愛包款前方有一個小夾層，包身則是拉鍊設計，除了名媛愛用的經典黑或白兩色，另有甜美的珊瑚粉色款式。

▲▼ CHANEL Bag 。（圖／翻攝IG）

▲董若彤正在美國度假，背香奈兒愛心形包。（圖／翻攝tiff.tong IG）

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關鍵字：

孫芸芸, 廖思惟, 董若彤, 陳若儀, CHANEL, 香奈兒

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