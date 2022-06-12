麥當勞限定「芝芝板烤雞腿堡」　起司年糕一咬牽絲網敲碗：拜託台灣推出

實習記者施至真／綜合報導

紅遍全網的板烤雞腿堡，是麥當勞熱賣數十年的經典產品，這款消失許久的產品，不僅在今年回歸上市，大陸麥當勞更推出期間限定的「芝芝板烤雞腿堡」，將烤雞腿排刷上濃濃韓式辣醬，一口咬下還能感受到起司年糕內融化的層次口感，一曝光就掀起網友討論，敲碗拜託台灣也推出！

▲芝芝板烤雞腿堡用料太豐富。（圖／翻攝小紅書@五竹少年，下同）

大陸麥當勞總是有奇特新品推出，這次就迎來一款「韓式起司年糕」口味的板烤雞腿堡，光看漢堡外觀就能發現明顯不同，先將雞腿肉醃漬處理後，再刷上濃郁韓式辣醬，上頭的年糕也很有賣點，除了Q彈又入味之外，一口咬下還會爆漿流出起司，滿滿焦香辛辣的香氣融和起司奶香，有點辣又不會太辣，特別涮嘴，讓人一口接著一口根本停不下來。

▲（左）板烤雞腿堡與（右）芝芝板烤雞腿堡。（圖／翻攝小紅書@kilo，@oh~梅林的鬍子）

這款「芝芝板烤雞腿堡」吃起來特別開胃，濃郁香氣搭上多層次口感，讓許多速食控大讚：「超級美味」、「有年糕就先吃爆！」、「板烤雞腿堡搭配韓式年糕，這組合已經太夢幻了」迷人香氣也跟著飄到了台灣，民眾紛紛敲碗，希望台灣有天也能吃到！

喜歡韓式年糕的朋友，一定不能錯過韓國肯德基新推出的「年糕炸雞餐」，這款期間限定的套餐，不僅使用經典咔啦脆雞，還加入金黃酥脆的迷你年糕和韓式魚糕條當成配料，最後淋上濃郁「韓式甜辣醬」，酥酥脆脆的口感，讓人完全無法抵抗。

▲加入炸年糕和魚糕條，增加炸雞餐風味。（圖／翻攝IG@baedal_toon）

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