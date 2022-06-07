凱特王子妃「圓點控」無誤！　狂掃同品牌、各場合百搭

▲凱特王子妃（左）穿Alessandra Rich白色波卡圓點藍洋裝，與威廉王子一同與參加白金禧街頭派對的民眾話家常。（圖／翻攝dukeandduchessofcambridge IG）

記者陳雅韻／台北報導

為期4天慶祝英國女王伊莉莎白二世登基70周年的白金禧慶典落幕，威廉王子與凱特王子妃特別於官方IG感謝大眾的參與，分享他們參加民眾街頭派對的照片，只見凱特身穿藍底的白色波卡圓點洋裝，俏麗裝扮很融入露天野餐的氣氛，夫婦倆透露在一連串慶祝活動中度過很棒的時光，尤其是4歲小兒子路易王子，後面還附上眼睛符號，流露幽默的一面。

▲威廉王子與凱特於官方IG表示度過很棒的白金禧慶典時光，但最開心的還是小兒子路易王子（右）。（圖／路透社）

身為英國王室資深成員，威廉王子夫婦在4天的白金禧慶祝中行程滿檔，時尚資優生凱特王子妃連換多套造型，當中加入街頭慶祝派對是她最輕鬆的一套造型，身穿義大利出生、現居倫敦的設計師Alessandra Rich打造的藍底白點洋裝，百褶裙、蓬袖設計再繫上腰帶，俏皮中不失優雅。

▲凱特3月出席菲利普親王逝世周年追思會，穿黑白色的Alessandra Rich波卡圓點洋裝。（圖／達志影像）

凱特多年來的穿搭已洩露她是「圓點控」，而且對品牌忠實度極高，歷來已曝光至少3件Alessandra Rich設計的波卡圓點洋裝，除了近日的藍色洋裝，3月出席菲利普親王逝世周年追思會，也穿同品牌的黑底白點高領百褶裙洋裝，而2019年曾穿過海軍藍色白點的飄逸洋裝，每一款裝飾細節都不同，因此總能予人耳目一新的感受。

▲凱特於2019年穿海軍藍色與白點Alessandra Rich洋裝，前開岔設計吸睛。（圖／達志影像）



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