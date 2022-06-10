《流星》李聖經化身最美公關組長　職場穿搭＆妝容快跟著學起來

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

以有趣新鮮題材獲得高度關注的韓劇《Shooting Star流星》，女主角李聖經在劇中一甩過往俏皮可愛形象，變身娛樂公司能力超強的公關組長，從穿搭、髮型到妝容都展現幹練優雅的都會OL氣息，快和編輯一起來看看李聖經的「最美職場穿搭聖經」

公關組長髮型聖經：俐落齊瀏海妹妹頭

李聖經在劇中齊瀏海妹妹頭長度在眉毛左右，俐落且乾淨的瀏海線條讓妹妹頭減去稚嫩感，反而打造出井井有條的幹練氛圍！在髮色上為了展現公關組長的親近感，選擇了暖色調的明亮拿鐵色，搭配一頭柔順長直髮，完美詮釋出職場女性兼具女人味和大人感的形象啊！

嘟嘟唇聖經：持色潤唇膏＋日常保養

劇中李聖經相親前使用的是香奈兒COCO持色潤唇膏 #922野莓，水嫩唇膏質地在紅色調基礎中帶有些許魅惑莓果紫，打造相親必備勾人系Ｑ唇！在駕馭任何唇彩前，唇部保養更重要！在韓國更有傳說「李聖經嘟嘟唇」是位居韓妞嘴唇整型範本，小巧精緻飽滿的唇形，真的是美翻！李聖經在雙唇保養方面也從不馬虎，每天都會挪出時間敷唇膜10~15分鐘，就連護唇膏也會挑選具有防曬係數的產品，預防唇部肌膚曬傷和老化，大家快學起來！

精靈感膚況聖經：保濕工作一步都不可少

李聖經的「精靈感肌膚」可不是天生就有的，模特兒出身的李聖經就曾在採訪中提到，自己非常勤於保養，在肌膚調理上最注重基礎保濕，即便回家再累都還是會做好每道步驟，從清潔、化妝水、精華液、乳液到晚安凍膜保養程序一個也不能少，就是為了確保維持最棒的肌膚狀態！

公關職場造型聖經：軟硬兼具

劇中的公關組長李聖經，穿搭必備關鍵字除了氣勢和時尚之外，更不可少了這個職位所必備的親和感，仔細盤點聖經在劇中造型多半都有軟硬材質交錯搭配，像是相親時小香風粉白格毛呢混色洋裝，顏色是粉嫩甜美的，但衣料材質硬挺增添時髦優雅感；受訪時聖經穿的笑臉圖騰T恤展現十足親和力，外面搭配的奶茶色西裝外套不失專業感；上班時穿的純白長袖毛衣則搭配帥氣感十足的黑色長皮裙，讓她整體很有氣勢卻又不會太有距離感哦，大家快跟著聖經的服裝靈感一起穿！

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