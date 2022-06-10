fb ig video ETtoday search mobile

《流星》李聖經化身最美公關組長　職場穿搭＆妝容快跟著學起來

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

以有趣新鮮題材獲得高度關注的韓劇《Shooting Star流星》，女主角李聖經在劇中一甩過往俏皮可愛形象，變身娛樂公司能力超強的公關組長，從穿搭、髮型到妝容都展現幹練優雅的都會OL氣息，快和編輯一起來看看李聖經的「最美職場穿搭聖經」

公關組長髮型聖經：俐落齊瀏海妹妹頭

李聖經在劇中齊瀏海妹妹頭長度在眉毛左右，俐落且乾淨的瀏海線條讓妹妹頭減去稚嫩感，反而打造出井井有條的幹練氛圍！在髮色上為了展現公關組長的親近感，選擇了暖色調的明亮拿鐵色，搭配一頭柔順長直髮，完美詮釋出職場女性兼具女人味和大人感的形象啊！


嘟嘟唇聖經：持色潤唇膏＋日常保養

劇中李聖經相親前使用的是香奈兒COCO持色潤唇膏 #922野莓，水嫩唇膏質地在紅色調基礎中帶有些許魅惑莓果紫，打造相親必備勾人系Ｑ唇！在駕馭任何唇彩前，唇部保養更重要！在韓國更有傳說「李聖經嘟嘟唇」是位居韓妞嘴唇整型範本，小巧精緻飽滿的唇形，真的是美翻！李聖經在雙唇保養方面也從不馬虎，每天都會挪出時間敷唇膜10~15分鐘，就連護唇膏也會挑選具有防曬係數的產品，預防唇部肌膚曬傷和老化，大家快學起來！

精靈感膚況聖經：保濕工作一步都不可少

李聖經的「精靈感肌膚」可不是天生就有的，模特兒出身的李聖經就曾在採訪中提到，自己非常勤於保養，在肌膚調理上最注重基礎保濕，即便回家再累都還是會做好每道步驟，從清潔、化妝水、精華液、乳液到晚安凍膜保養程序一個也不能少，就是為了確保維持最棒的肌膚狀態！

公關職場造型聖經：軟硬兼具

劇中的公關組長李聖經，穿搭必備關鍵字除了氣勢和時尚之外，更不可少了這個職位所必備的親和感，仔細盤點聖經在劇中造型多半都有軟硬材質交錯搭配，像是相親時小香風粉白格毛呢混色洋裝，顏色是粉嫩甜美的，但衣料材質硬挺增添時髦優雅感；受訪時聖經穿的笑臉圖騰T恤展現十足親和力，外面搭配的奶茶色西裝外套不失專業感；上班時穿的純白長袖毛衣則搭配帥氣感十足的黑色長皮裙，讓她整體很有氣勢卻又不會太有距離感哦，大家快跟著聖經的服裝靈感一起穿！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

吳姍儒婚後首露面！不怕幸福肥的飲食、喝水、保養原則通通公開

會用香的男人最帥！關於許光漢的10個香氛秘密首度公開

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 流星, 李聖經

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

「母胎富豪」星座TOP 3！第一名天生含金量，最受財神眷顧

「母胎富豪」星座TOP 3！第一名天生含金量，最受財神眷顧

有效去除「廁所異味、濕氣」的6大隱藏好物！萬金油竟有用

有效去除「廁所異味、濕氣」的6大隱藏好物！萬金油竟有用

星巴克新推「珍珠光馬克杯」太美了！透明「人魚杯」顏值也超高

星巴克新推「珍珠光馬克杯」太美了！透明「人魚杯」顏值也超高

楊冪「胸下全是腿」黃金比例藏不住！　緊身皮褲＋纖腰太銷魂 珍妮佛羅培茲「沒穿內褲」光滑臀部火辣展露　驚人紅毯造型再+1　 一輩子不長，別和自己過不去！5個愛自己的表現，你做到了嗎？ 好多人都搞錯！那些你以為對的「健康習慣」，其實超傷身 減肥不敢吃點心？營養師推薦「4種健康零食」　不易發胖又解餓 湯唯帥氣黑西裝贏了坎城造型！「藏性感亮點」雪白美胸電翻 20cm雪平鍋不到350元神實用！不挑爐具、泡麵一下就滾

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面