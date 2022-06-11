皮衣「帥氣加倍」的6種搭法　短洋裝、厚底鞋穿出個性與態度

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

皮衣是每個人衣櫃中都該有的必備單品，以下解析了各種關於騎士皮衣的造型解析，女生們趕緊手刀學起來。

騎士皮衣造型解析

騎士皮衣 x 短洋裝

首先可以看到騎士皮衣的造型，中性特質無論男女都能輕易展現帥氣風格，女生簡單內搭短洋裝與皮質長靴是定番搭配。

除了深色系的基本造型，不妨運用白色蕾絲洋裝和皮衣碰撞出衝突感，突破正常邏輯下的穿搭更具風格。

騎士皮衣 x 寬鬆輪廓

寬鬆剪裁的騎士領皮衣是近幾季伸展台上的Hype Item，無論是搭配短裙還是單車褲都能展現時髦的高街女孩型格，這邊需多留意鞋款的搭配，如果妳身高不高，建議選擇厚底鞋維持整體比例。

騎士皮衣 x 印花洋裝

除了短洋裝，夏日必備的印花洋裝也能搭配騎士皮衣營造帥氣風格，讓原本浪漫感的單品多了分個性與態度。

騎士皮衣 x 透膚紗裙

透膚紗裙和短上衣外搭上一件簡單的黑色騎士皮衣就能營造不過於休閒又能展現個性風範。

騎士皮衣 x 寬鬆蓬裙

如果想讓整體輪廓呈現垂墜空氣感，不妨選擇寬鬆的蓬裙或西裝褲，搭配短版騎士皮衣，將比例打造成上窄下寬的輪廓，戴上一頂寬沿紳士帽，妳就能成為街頭吸睛的時髦女孩。

騎士皮衣 x 邊條長褲

帶有運動感的邊條長褲與樂福鞋，搭上騎士皮衣能夠呈現瀟灑不羈的自在風格。

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