凱特摩絲造型解析！Swimsuit混搭、各式帽款教妳穿出復古時髦感

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

生於倫敦的凱特摩絲（Kate Moss） 拍攝過令人印象深刻的作品及上過的雜誌封面不計其數，是名符其實的國際超模，她與強尼戴普（Johnny Depp）過去的情史近期也引起討論。

而此次不聊她的過往情史，回歸凱特摩絲的專業面，解析其多變風格，究竟她有何魅力之處？趕緊來看看。

老實說，以凱特摩絲的身高而言，在競爭激烈的時尚圈不是一件吃香的事，近170公分的她，讓時尚圈瘋狂，令當時各家雜誌紛紛對她拋出橄欖枝，靠的是那獨特的氣質與神祕魅惑的眼神。（事實上這也是很多能躍升超模的必備條件）





凱特摩絲憑藉那帶些病態的氣質與不隨波逐流的個性在九○年代帶起「Heroin chic」（海洛因時尚）流行，為時尚圈掀起風暴，讓時髦男女為之瘋狂，她在十八歲就為Calvin Klein拍攝過系列形象，引起關注，一線品牌如Chanel、Louis Vuitton、Bulgari…都搶著與其合作。

編輯認為，除了精品間的合作，要看一個人骨子裡是否真正時髦，觀察其私服造型是最直接的方式，以下解析了凱特摩絲不同的日常風格，時至今日看來也相當實用且有型，如果妳對近期造型還沒有太多想法，不妨多加參考。

凱特摩絲造型解析

Swimsuit混搭風格是近期時尚圈掀起的趨勢重點，無論是搭配丹寧褲裝還是正裝風格都能營造個性風格，可以看到凱特運用類似概念搭配西裝外套和貝雷帽，營造視覺衝突感

在凱特的造型中可以發現她蠻喜歡用帽子作為整體點綴，無論是貝雷帽、報童帽還是紳士帽，都常見其日常風格。

簡單的針織衫或是大學衛衣，搭配一頂質感面料上乘的寬沿紳士帽就能帶出時髦感。

豹紋也是她很愛用的印花，豹紋漁夫帽搭配粉色短洋裝，即便今日看來也不違和，畢竟整個時尚圈在九○風格回歸的復古風潮籠罩下已經好一陣子了。

豹紋成套睡衣與同樣性質的深色中長版外套搭配，隨興地戴上一副時髦墨鏡，腳踩草編樂福鞋，呈現中性自在的率性氣質。

她曾與Louis Vuitton及Supreme合作的短Tee，都是當時造成重磅話題的合作系列。

適合夏日的度假感風格，亮片比基尼上衣單穿就很有風格，妳可以在Loewe今年的Paula's Ibiza系列找到類似單品。

天鵝絨面料的西裝外套與緞面襯衫，下身搭配酒紅色的西裝長褲與印花領巾的點綴，帶些成熟且具品味的細節打扮，時髦且優雅。

東洋味濃厚的橫須賀外套，這類外套可不是男生的專利，看看凱特簡單搭件丹寧褲就很帥氣。

各大音樂祭必備的雨鞋造型，不用照正常邏輯搭配機能服飾，不妨試試搭配一件能夠奪人眼球的時髦短洋裝，再簡單繫上皮帶，永遠不會退流行的經典風格。寫到這，又想去音樂祭好好放鬆一下了。

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