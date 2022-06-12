樂童李秀賢公開一週食譜！再也不要極端減肥　健康吃維持體重不復胖

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

南韓知名兄妹歌手組合「樂童音樂家（AKMU）」的妹妹李秀賢，近期備受矚目，有過好幾次減重經驗的她，近期更在YouTube公開了自己的一週食譜，強調以健康控制飲食方式為主，一起來看看！

李秀賢曾說自己其實反覆嘗試減肥很多次，體重最重到最輕相差20公斤左右，但因為體重上上下下變化太多次，導致現在變成更不易瘦下來的體質，因此下定決心要結束「沒有盡頭的反覆減重」，現在學著以健康飲食來控制體重，現在就看看她的一週食譜怎麼吃。

Day 1：希臘優格當晚餐

李秀賢以「希臘優格」代替晚餐的主食。她還在優格中加入2至3茶匙的可可粒、少量可可脂牛奶、少量堅果，以及加入熱量只有一般糖的1/10的阿洛酮糖和甜菊糖，讓吃起來的味道豐富、營養也更全面，是可以持續吃下去的組合。

Day 2：糙米飯+蘿蔔泡菜+捲心菜炒磨菇+雞胸肉腸+紫菜

平均攝取各項營養，但特別注意每樣菜的份量，與平常食用的份量比起來減少一些，青菜每樣大約為一個拳頭、雞胸肉腸則是兩條。

Day 3：碳蛋脂沙拉

沒辦法在家自行料理時，外食就會選擇吃這種碳水、蛋白質、脂肪都很平均的沙拉。裡面包含少量糙米飯、地瓜、玉米、南瓜、小塊五穀麵包，以及雞胸肉和生菜沙拉。

Day 4：魔芋炒飯+捲心菜金針菇煎蛋+泡菜

將捲心菜、金針菇分別切好後加入兩顆雞蛋，再放入少量鹽巴做調味。魔芋（蒟蒻）炒飯則是選擇以微波的方式取代用煎鍋翻炒，可省去炒飯必須放大量油的步驟。

李秀賢說，可能會有人質疑在減重食譜中放調味料又加油，但她覺得減重是長期的，如果完全不放調味或吃太少其實很難堅持，所以先讓自己習慣這樣的模式後，再慢慢調整才會更有效果。

Day 5：甜菊小番茄+半片蛋白質餅乾+低卡零食推薦

這天還搭配皮拉提斯運動。在運動前簡單吃些東西，甜菊小番茄比一般小番茄多含有甜菊糖，因此吃起來較甜好入口，但含糖量及熱量卻不高，很適合不愛吃水果的人。

同時也推薦了一些減重期間嘴饞時可以吃的低卡零食，比起一般零食相比熱量更低、含糖量更少，但還是要控制每一次食用的份量。

Day 6：蠔油炒豆腐麵

在炒洋蔥中放入切好的蝦仁及杏鮑菇，加入一勺料理酒防止腥味，再放入些許捲心菜及金針菇，放入豆腐麵後加入一點蠔油調味，最後將青陽辣椒及韭菜放入炒熟後就完成了。雖然不是能快速變瘦的極低卡食譜，但是是能讓體重維持住的一餐。

直接看李秀賢的YouTube影片

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 聚餐怕吃過量？這10招學起來，就算吃太多也不擔心發胖！

● 《捍衛戰士：獨行俠》女主角珍妮佛康納莉51歲美翻天，5招養出苗條身材