短、中、長髮10款瀏海搭配推薦　齊短髮、低馬尾能帥氣也能很可愛

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

瀏海長了想剪短、短了想留長？不妨參考看看以下要介紹的十種搭配示範，短、中、長髮都不落下，也能隨意組合出自己最滿意的髮型！

極短髪X率性感中分



個性女子夏季必備的涼爽及短髮，加上率性的中分帶有一點高冷感，搭配穿著可以運動風也可以很都會時髦。建議使用髮油混合髮蠟，在整理完後面的髮型後，用手上剩餘的造型品加強瀏海的線條感。





鮑伯頭X微彎流線瀏海



雖然常見但卻歷久不衰，瀏海的流線型彎度讓造型更有弧度，整體更柔和可愛。建議可以選用24mm的離子夾，用於髮尾內彎或是打造瀏海的彎度都很適合。

齊短髮X自然直順瀏海



這也是一款偏帥氣的造型，基本上除了吹乾以外，如果是自然捲的髪質也只需要用離子夾夾直或到髮廊燙順就好，是好整理又俐落大方的髮型。





迷你鮑伯X眉上瀏海



活潑、可愛風格的人，就可以嘗試運用迷你鮑伯頭搭配眉上瀏海，俏皮感更加倍！後面可以吹順後簡單用髮蠟抓出層次，瀏海的部分端看個人喜歡整齊感或是微微束狀感都很適合。

中短鎖骨髮X減齡瀏海



落在鎖骨微捲的光澤中長髮，搭配上柔順的瀏海，整體看起來柔和中又帶有減齡氣息，吹頭髮時記得要照著設計師叮嚀繞吹髮尾。

中短層次剪X層次銜接瀏海



無層次和高層次分成兩個派系，如果是頭髮比較多但沒有自然捲困擾的人，很適合嘗試一下層次的中短髮喔！瀏海也是銜接著髮型的，是很有整體感的造型。

黑長直X齊瀏海



復古學生感必備的就是黑長直髮搭配其瀏海，簡直就是青春校園漫畫裡的女主角，看起來柔順有光澤的好髮質，是這款髮型唯一要注意的。





波浪捲髮X波浪瀏海



捲髮的人，推薦這款整體都是波浪捲髮的造型，從髮根到瀏海都是自然的大波浪，塑造蓬鬆空氣感。

丸子頭X捲捲瀏海



如果擔心夏天太熱，那就把頭髮紮成丸子頭吧！低髮髻配上額前捲捲的瀏海，既有率性不羈的感覺又多了點可愛感。

低馬尾X自然微彎瀏海



知性路線的人，低馬尾絕對是你的好夥伴。這個髮型也是川口春奈在日劇《打扮的戀愛是有理由的》中最常出現的造型。





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