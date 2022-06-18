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今年的太陽眼鏡流行關鍵字是「Y2K復古」　5大臉型這樣挑

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

面對炎炎烈日，需要一雙時髦的墨鏡來保護UV紫外線對眼睛的傷害。近日在考慮購入新墨鏡的你，本篇提供2022太陽眼鏡流行樣式以及如何依照臉型來挑選最修飾的鏡框！

依臉型挑墨鏡

1、方形／長方臉

方形臉可以從下巴與額頭的直角程度來判斷，也是我們俗稱的國字臉臉型。可以嘗試圓形的鏡框來平衡四方臉蛋的剛硬線條，像是方圓輪廓的飛行員墨鏡或是圓角的貓眼墨鏡都是合適的選擇。

2、圓形臉

圓臉人的雙頰寬度恰與額頭頂部到下巴的距離差不多，與上一個方形臉剛剛好相反，適合方框鏡架，可以選擇比臉寬的墨鏡、中和圓臉柔和的曲線，看起來也較有個性。

3、心形臉

類似倒水滴狀，心形臉的額頭寬、下巴尖，可以選擇上緣較下緣寬的鏡框，例如正統的貓眼墨鏡，可以平衡下半臉偏瘦的比例。

4、鑽石臉

雙頰寬度若是大於額頭以及下巴，是相當罕見的鑽石臉。這類臉型的女孩可以選擇的鏡框只比鵝蛋臉少，貓眼、橢圓鏡框以及小圓型的墨鏡都可以嘗試看看，以超模米蘭達可兒（Mirranda Kerr）為例。

5、鵝蛋臉

人人最稱羨的鵝蛋臉，最大的特徵就是雙頰的寬度略窄於額頭，不挑款的完美臉型，不論是什麼廓形的墨鏡都適合。

2022太陽眼鏡流行樣式

綜觀各大墨鏡品牌今年所推出的設計，歸類出兩種主要趨勢：

Y2K復古墨鏡

Y2K的風格從妝容、服飾、串珠一路在延燒到墨鏡設計，此類墨鏡最大特色就是鏡框偏狹長，且會搭配漸層色、紫色、亮橘、螢光粉／綠等鏡片。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

運動風格結合未來線條

承接Y2K風格的狹長輪廓，舊時美劇裡只有爸爸會戴的運動墨鏡也成為今年的主流設計之一。結合上順暢的流線線條，此類的墨鏡還帶著一點未來的科技感，像是前一陣子Gentle Monster X Coperni的聯名系列就是一例。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 臉型, 墨鏡, 太陽眼鏡

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