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IU坎城影展5套穿搭與珠寶搭配　偏好V型鑽石項鍊、吊墜耳環優雅加分

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

IU李知恩在15歲以首張迷你專輯《Lost and Found》展開音樂事業，隨後《Growing Up》《Real》等專輯以鄰家女孩形象大紅，讓她獲得國民妹妹的稱號；2011年的電視劇《夢想起飛Dream High》是她首次踏足戲劇，之後再以《製作人》《步步驚心：麗》《我的大叔》《德魯納酒店》等演出，讓人見識到她的演技實力！2022年，更以電影《嬰兒轉運站Broker》演員身份，第一次參與法國坎城影展活動，本篇完整記錄IU李知恩的穿搭造型與細節巧思：

IU李知恩2022坎城影展穿搭1

從韓國出發到法國的機場穿搭，IU選擇白色襯衫與短褲，套上代言品牌Gucci的駝色針織毛衣、白色GG樂福鞋、黑色馬銜釦手提包，再以小巧吊墜式耳環（吊墜耳環能隨著穿戴者的舉手投足之間而輕盈飄動，是點綴優雅風格的好幫手，孫藝真與凱特王妃也都偏愛！）帶出質感亮點，一派輕鬆優雅的風格，也很值得職場女孩們學起來！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IU李知恩2022坎城影展穿搭2

終於正式走上城影展紅毯！IU選擇來自韓國的婚紗品牌Choi Jae Hoon灰色紗質長禮服，戴上為皇室公主們打造冠冕與珠寶的專家Chaumet的V字造型鑽石項鍊，修飾精緻小臉效果超好，耳際上的鑽石耳環則與孫藝真結婚珠寶行頭同款（Chaumet 「Joséphine Duo Éternel」系列鑽石貼耳耳環），保有甜美氣息又不失氣勢！

IU李知恩2022坎城影展穿搭3

當地時間5月27日的《嬰兒轉運站》記者會，IU選擇幹練又帶點小小性感的米白色西裝短裙套裝出席，珠寶搭配選擇Chaumet的Joséphine Aigrette 白K金鑽石戒指，以及靈感來自巴黎地標拿破崙紀念柱上的螺旋紋雕飾 （法文 Torsade），具有特殊多圈輪廓的Chaumet Torsade耳環，一只就有戴上多個耳環的視覺效果，為俐落造型添加亮點。

IU李知恩2022坎城影展穿搭4

媒體拍攝活動的IU身著韓國品牌YCH天空藍色西裝外套式洋裝，特別的是腰側鬆緊帶與小露腰際的設計，讓腰身更加明顯，飾品搭配冷色系的吊墜式耳環與細緻項鍊。

IU李知恩2022坎城影展穿搭5

在坎城影展閉幕紅毯上，IU再以Gucci嫩綠色透服禮服驚艷眾人，禮服本身於領口就有珠飾，所以珠寶部分就以簡單為主，選擇呼應禮服十足仙氣的吊墜耳環，即便體積小巧仍有畫龍點睛的效果。

IU李知恩的珠寶穿搭重點

綜觀IU李知恩的珠寶飾品選擇，她偏好白金+鑽石的冷色系來襯托肌膚，款式部分，像是有出色拉長臉部比例效果的V型項鍊，簡單戴上一件就優雅加分的吊墜式耳環...都是值得參考的小巧思，即便是將場景轉到職場也適用！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, IU, 李知恩, 坎城影展

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