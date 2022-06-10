少女把臉當成「畫布」根本行走變色龍　全網膜拜：超狂幻術

實習記者施至真／綜合報導

俗話說「人要衣裝，女生要化妝」雖然只是一句玩笑話，但只要運用特殊化妝技巧化妝，就連媽媽都有可能不認得你呢。就有一名菲律賓少女，將自己的臉當成畫布，直接在臉上作畫，將自己融入身處的背景中，不僅技巧高超還非常有創意，另外，韓國彩妝師宛如「幻術」的化妝技巧，也讓全網跪地膜拜，直呼「行走變色龍！」

▲化妝技術高超，少女把臉當成「調色盤」。（圖／翻攝IG@goldieyabes，下同）

菲律賓少女Goldie Yabes擅長利用視覺藝術在臉上作畫，而她的驚人化妝技巧，真的會讓人懷疑自己的眼睛！她表示，一直有利用化妝品在臉上作畫的習慣，不僅能把自己的臉融入身處的背景中，還會利用視覺錯位營造宛如幻術的效果。





▲Goldie Yabes化妝技術將自己融入景色之中。



Goldie Yabes的臉部彩繪作品，多以自然風景和建築物為主，包括大草原、池塘、古蹟等等，除了將自己融入景色當中，她也會利用視覺錯位感，畫出奇幻電影中才會出現的臉部分層效果。想觀賞更多有趣的作品，可以到她的IG滑看看，另外，她也喜歡經營YouTube頻道，拍攝Vlog、分享創作構思，並將臉部作畫的過程拍攝出來。

除了將自己融入背景，韓國彩妝師Dain Yoon宛如幻術的化妝技巧，也讓人敬佩不已！同樣利用視覺錯位效果，將眼睛、鼻子、嘴巴等五官變換位子，甚至畫出縮小比例的臉部分身，超級高超的化妝技巧，完全分辨不出到底哪一個才是真正的器官，讓人一邊欣賞一邊讚嘆。

▲韓國彩妝師Dain Yoon宛如幻術的化妝技巧，也讓人敬佩不已。（圖／翻攝自IG@designdain）











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