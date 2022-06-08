「不輕易說愛你」星座Top 3 ！　冠軍感情最慢熱，行動證明天長地久

▲不輕易說愛你星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／台北報導

還記得上次聽到另一半說愛你是什麼時候了？其實有許多人不喜歡把愛放在嘴巴，只想要靠著自己的行動來證明，而這樣的性格往往才是最有擔當，一戀愛就是永遠，以下「不輕易說愛你星座Top 3 」揭曉！

Top 3 射手座

射手座看起來對誰都很好，而且不太會對另一半表達自己的愛意，所以容易讓對方沒有安全感，其實射手座才是愛上就死心塌地的人，他們心甘情願為了對方付出，喜歡用行動來證明愛人和其他人的不同，所以射手座的愛是要慢慢發現的，完全不能急。

Top 2 摩羯座

摩羯座的愛一直比較安靜而且實際，他們認為嘴上說說不代表什麼，通過時間磨合才是真正的愛情，另一點也是因為摩羯的嘴巴比較笨，不太會哄人開心，只知道把最真實的心意說出來，不過也是這點，讓摩羯的感情都能夠走得很長久，而不是一時間沖昏頭。

Top 1 金牛座

金牛座絕對是藏得很深的星座，他們對於感情慢熱的態度超乎你的想像，金牛可以照顧到對方最實際的生活面，但是卻連一句愛你都要磨蹭半天，完全不是一個浪漫的星座。不過基本上可以相信金牛的承諾，要麼不說，既然說出口就一定會達到。

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