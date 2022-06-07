《怪奇4》金髮男來歷驚人！曾和「金妮」訂婚、演過哈利波特、暮光之城

▲《怪奇物語》第四季中出現的「金髮男」。（圖／翻攝自IG@bowerjamie）



記者王則絲／台北報導

Netflix驚悚影集《怪奇物語》（Strange Things）第四季等了三年終於在五月底上線，許多影迷們都迅速開追，劇中伊萊雯（Eleven）回憶中出現的「金髮男」，由英國演員傑米坎貝爾鮑爾（Jamie Campbell Bower）所飾演，這邊為不爆雷只能說他是個重要角色，斯文又帶點邪魅的帥氣外型下，許多女孩們為他傾心，而關於傑米坎貝爾鮑爾，有些事你一定很想知道。

▲傑米坎貝爾鮑爾。（圖／翻攝自IG@bowerjamie）



曾演過《哈利波特》、《暮光之城》

有些劇迷在《怪奇物語4》中看見這位實驗室中的金髮男時，都有熟悉的感覺，因為你確實可能看過他。傑米坎貝爾鮑爾曾在《哈利波特：死神的聖物》和《怪獸與葛林戴華德的罪行》中，飾演黑巫師葛林戴華德的年輕版本，也曾在《暮光之城》中演過佛杜里家族的吸血鬼。但他最有名的一部作品應該是與莉莉柯林斯（Lily Collins）主演的《天使聖物：骸骨之城》。

▲傑米坎貝爾鮑爾曾演出過《暮光之城》、《哈利波特》、《骸骨之城》。（圖／翻攝自劇照）



驚人的情史

傑米坎貝爾鮑爾曾與《哈利波特》中飾演「金妮」的邦妮萊特（Bonnie Wright），於2011年訂下婚約，不過沒能走到最後，兩人於隔年6月和平分手取消婚約。接著傑米坎貝爾鮑爾又是因戲結緣，與《天使聖物：骸骨之城》女主角莉莉柯林斯假戲真做，總共分分合合了6年之久，最後還是分開了。而現在，傑米坎貝爾鮑爾的現任女友為美女刺青師Ruby Quilter，莉莉柯林斯也已找到終生伴侶幸福結婚。

▲傑米坎貝爾鮑爾與莉莉柯林斯曾有段轟烈的愛情。（圖／翻攝自劇照）



不只是演員，還是音樂人

傑米坎貝爾鮑爾從小就有音樂魂，十幾歲的時候就和朋友開始玩樂團，他曾擔任過樂團The darling buds、Counterfeit的主唱兼吉他手，且不得不說他的外型真的非常適合玩搖滾。雖然歷經團體解散，但傑米坎貝爾鮑爾還是持續在製作音樂，現在則以個人Solo的方式推出歌曲，近日也乘著《怪奇物語》的聲量，順勢推出《Run On》、《Devil In Me》等新歌。

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