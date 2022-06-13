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包．開箱／LANVIN「22包」藏動人故事！　母與女Logo誕生百年不過時

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▲LANVIN（浪凡）22手袋開箱 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

今年春夏有什麼受矚目的包款？若想要入手不過時的款式，少不了法國百年品牌LANVIN（浪凡）此次推出的「22手袋」，具有辨識度的「Mother & Child」母女圖Logo，加上圓弧包身相佐，透過《ET FASHION》包開箱一起揭曉幕後設計故事、包款細節！

▲▼LANVIN（浪凡） 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲▼LANVIN（浪凡） 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲超模賀聰、張嘉倪演繹LANVIN（浪凡）「22手袋」 。（圖／翻攝自微博、IG）

22對LANVIN（浪凡）的意義

春夏所主打的「22手袋」，其實22對於品牌藏有深刻意義，一切要回到1889年開始說起，當時創辦人 Jeanne Lanvin成立了首間Lanvin Modes女仕帽飾店，從巴黎總部「22 Rue du Faubourg St Honoré」發跡，恰巧當年她就是22歲，地標與時間的相遇很有巧思。

「Mother & Child」母女圖Logo

創辦人 Jeanne Lanvin從帽飾起家，誕下女兒Marguerite di Pietro後為她設計服飾，成為一切的靈感來源，浪漫風格從童裝延伸到成人女裝，當時以刺繡、荷葉邊融入誇張廓形成功打響知名度，給予世人年輕唯美的印象。

在LANVIN的眾多設計中，又屬「Mother & Child」母女圖Logo是一經典，誕生於1923年，出自插畫師Paul Poiret之手，刻畫的是Jeanne Lanvin當時與女兒參加化裝舞會的模樣，將母女側身牽起手的暖心模樣傳承下來，陸續沿用於許多包款上，歷經百年都不過時。

22手袋系列

▲LANVIN（浪凡） 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲LANVIN（浪凡） 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲方中帶圓的「Mother & Child」母女圖Logo作為標誌元素點綴於中央 。（圖／記者鮑璿安攝）

22手袋系列以修長的圓弧包身入手，賦予翻蓋靈魂，加上方中帶圓的「Mother & Child」母女圖Logo作為標誌元素點綴於中央，白金、黑金款式相呼應，模樣非常奢華。另在尺寸上提供MM中號以及 Nano迷你款式，同時為了增加變化性，包款的肩帶可拆卸為皮革肩帶以及鏈條搭配，滿足日常穿著。

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關鍵字：

包開箱, LANVIN, 浪凡, 22, Lanvin Modes

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