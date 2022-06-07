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IWC青銅飛行錶養出專屬色澤　配高人氣藍面吸睛

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▲▼ IWC,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲IWC青銅材質的飛行員計時腕錶41，234,000元。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

IWC去年針對招牌的飛行員系列錶款進行尺寸調整，將錶徑46mm的「大飛」縮小成43mm，而43mm的大飛行員計時錶改為41mm，新尺寸加入吸引更多錶迷入手。今年品牌趁勝追擊，發表青銅版41毫米飛行員計時腕錶，搭配藍色面盤與呼應青銅色調的鍍金指針，是人氣高的新組合。

▲▼ IWC,Bell & Ross 。（圖／公關照）▲▼ IWC,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲IWC青銅版41毫米飛行員計時腕錶搭配藍色面盤與鍍金指針設計，透明錶背顯露機芯。

青銅材質的特色是會隨著時光流逝逐漸氧化披上銅綠，讓佩戴者能「養」出獨一無二的色澤，IWC新款青銅版41毫米飛行員計時腕錶所採用的青銅，由銅、鋁和鐵組成的特殊合金，硬度比一般黃銅高50%左右，搭配藍色織物錶帶，可藉由快拆系統換上隨錶附贈的小牛皮與橡膠錶帶，而從透明底蓋可見品牌自製69385計時碼錶機芯。

▲▼ IWC,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross限量999只的BR 03-92 Radiocompass腕錶，129,000元。（圖／Bell & Ross提供）

同樣以飛行錶著稱的Bell & Ross，以指示飛機航向的無線電導航儀器為靈感，推出限量999只的BR 03-92 Radiocompass腕錶，於面盤巧妙呈現導航器顯示模式，例如數字角度是指向面盤中心、方便在夜間閱讀的夜光顯示等，而指針設計尤其別具特色，點綴H字的橘色雙線指針為時針、飾以M字的黃色棒形指針是分針、綠色細針為秒針，在暗夜中依然清晰易辨，夜光刻度呈現藍色調，時針轉為綠色，分針變為綠色。

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IWC, Bell & Ross

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