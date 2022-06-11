前任根本禁忌話題，她卻好欣賞「她」！　網盛讚：心態很健康

實習記者施至真／綜合報導 圖／翻攝IG@tvn_drama

「前任」向來是複雜難解，卻又是和我們關係深刻的存在，雖然對於許多人來說前任是絕對不能提起的禁忌話題，但就有一名女網友在Dcard表示，即使互相不認識，但自己非常欣賞男友的前女友，文章一出，立刻引來網友盛讚「心態很健康」、「會吃醋＋1，但還是尊重」。

無論男女，只要談到「前任」話題，就可能迎來尷尬場面，一名女網友就在Dcard感情版表示，雖然對大部分女性而言，前女友一直是個困擾的人物，但她卻默默欣賞著男友的前女友。原來男友因為忙碌，一直沒時間整理照片，因此在和原PO分享回憶時，無意間翻到與前女友的合照，她並向男友表示，照片留著沒關係，畢竟是自己回憶的一部份。

原PO接著說，某天臉書的好友推薦欄跳出那個女生的資料，她便存著好奇心點進對方的版面，卻發現男友的前女友是個很有想法的人，從文字到分享的文章，都讓原PO認為她是值得學習的對象，也因此默默關注對方分享的新文章。

不少網友對原PO健康的心態表示盛讚，「回憶是男友人生的一部分，沒必要扼殺他們」、「我和原PO一樣會去欣賞男友的前任，每次看完後就覺得果然該繼續努力了，不能偷懶」、「同樣身為女生，覺得妳也非常帥氣！」雖然也有不少女網友表示真的完全無法容忍前女友這種生物，但多半人表示「雖然我會吃醋，但一樣會尊重男友」。

其實，面對「前任」這件事，與其一直執著在對方的過去，不如裝作完全不在乎，並快點去創造兩人共同的回憶，才是最好的反制方法。另外，如果真的非常介意另一半提起前任話題，也別忘了溝通，因為感情中若缺乏溝通和互相理解，最後很容易以悲劇收場。

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