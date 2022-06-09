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11款「質感灰精品包」絕美！CHANEL BOY、DIOR CARO氣質小姊姊必備

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文／美人圈

想入手精品包，覺得淺色容易髒、黑色又太常撞款，不妨就考慮「灰色」的包款吧！小編整理了八大精品品牌「質感灰」精品包新款，每款灰調都不盡相同，私心推CHANEL的小型鏈子化妝包，真的美翻！

「質感灰精品包」推薦1：CHANEL 小型鍊子化妝包

CHANEL這款化妝包是以粒紋小羊皮製成，配上金色金屬LOGO，每個細節都超迷人！小巧精緻的包款、價格也相對好入手，是入門香奈兒的好選擇！

▲質感灰精品包。（圖／翻攝CHANEL）

▲CHANEL 小型鍊子化妝包，NT$59,900。（圖／翻攝CHANEL）

「質感灰精品包」推薦2：CHANEL BOY小型口蓋包

CHANEL的BOY包款非常經典！這款深灰色低調中帶有奢華感，是以粒紋小牛皮製成，搭配金色金屬高級感滿滿~喜愛BOY包款的妳這色必須收藏！

▲質感灰精品包。（圖／翻攝CHANEL）

▲CHANEL BOY小型口蓋包，NT$166,500。（圖／翻攝CHANEL）

「質感灰精品包」推薦3：DIOR LADY MY ABCDIOR 手袋

DIOR的黛妃包非常熱門，每季也會推出不同的花紋及顏色放火燒大家，近期還推出新的迷你款！這款漸層灰 LADY DIOR以羊皮製成，綴以藤格紋圖案縫線，加上淡金色金屬「D.I.O.R」吊飾更顯精緻！在觀望黛妃包的妳，這色很值得入手啊！

▲質感灰精品包。（圖／翻攝CHANEL）

▲DIOR LADY MY ABCDIOR 手袋，NT$155,000。（圖／翻攝DIOR）

「質感灰精品包」推薦4：DIOR CARO 中碼手袋

DIOR的CARO手袋也是話題包款～這個灰色相當的優雅，以小牛皮製成，綴以藤格紋圖案縫線，搭配復古金色金屬「CD」標誌鎖扣，鍊帶也是以「CD」標誌組合而成，不管是日常或重要場合都可以揹它出場，氣質小姊姊必備啊！

▲質感灰精品包。（圖／翻攝CHANEL）

▲DIOR CARO 中碼手袋，NT$125,000。（圖／翻攝DIOR）

「質感灰精品包」推薦5：CELINE 亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE手袋

CELINE這款手袋是以小牛皮製成，鵝卵石色相當特別，灰中帶有褐色，不僅耐看也百搭，揹上身回頭率超高！

▲質感灰精品包。（圖／翻攝CHANEL）

▲CELINE 亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE手袋，NT$115,000。（圖／翻攝CELINE）

「質感灰精品包」推薦6：FENDI BAGUETTE灰色FF帆布手袋

FENDI這包款很經典啊！新款灰色也是美到不行，以帆布製成，搭配同色系刺繡浮雕FF主題圖案，及皮革鑲邊，加上復古金色FF開合扣，還附有帆布肩帶，可手提也可肩背、斜背，真的愛了～

▲質感灰精品包。（圖／翻攝CHANEL）

▲FENDI BAGUETTE灰色FF帆布手袋，NT$95,000。（圖／翻攝FENDI）

「質感灰精品包」推薦7：BURBERRY 小號專屬三色帆布拼皮革鎖扣包

BURBERRY這個包款是由灰、黑及棕三色組合，白色縫線搭配精簡的TB鎖扣，更有畫龍點睛效果，喜歡特別款式的妳必須入手！

▲質感灰精品包。（圖／翻攝CHANEL）

▲BURBERRY 小號專屬三色帆布拼皮革鎖扣包，NT$75,000。（圖／翻攝BURBERRY）

「質感灰精品包」推薦8：BURBERRY Horseferry印花帆布Note斜背包

這款經典黑色LOGO字樣的帆布斜背包，是以帆布搭配黑色皮革製成，金色徽標按扣、揹帶還加入一點棕色的元素，簡約中又有亮點，容量也很夠裝！

▲質感灰精品包。（圖／翻攝CHANEL）

▲BURBERRY Horseferry印花帆布Note斜背包，NT$44,500。（圖／翻攝BURBERRY）

「質感灰精品包」推薦9：BOTTEGA VENETA PADDED CASSETTE

BV最近也很火啊！在IG及小紅書上出鏡率極高，其中一款就是這個枕頭編織包，一眼就令人著迷，其中「灰色」不僅百搭又不易撞款！軟綿綿的樣子，直接被融化啊～

▲質感灰精品包。（圖／翻攝CHANEL）

▲BOTTEGA VENETA PADDED CASSETTE，NT$97,000。（圖／翻攝BOTTEGA VENETA）

「質感灰精品包」推薦10：LOUIS VUITTON TWIST MM

LV灰色的包款極少，一發現這款新包，當然要推薦給大家！LV這款以Epi粒面皮革製造的經典Twist MM手袋，金屬灰色真的超特別，搭配銀色LV轉鎖及銀色鍊條，既時髦又有氣場！

▲質感灰精品包。（圖／翻攝CHANEL）

▲LOUIS VUITTON TWIST MM，NT$139,000。（圖／翻攝LOUIS VUITTON）

「質感灰精品包」推薦11：YSL LE 5 À 7 HOBO BAG

YSL這款腋下包超火，韓星及藝人們都有揹同款黑色！但這款較冷門的「奶油灰」也是超美，很有韓系歐膩的感覺，走在街上很搶眼啊！

▲質感灰精品包。（圖／翻攝CHANEL）

▲YSL LE 5 À 7 HOBO BAG，NT$54,300。（圖／翻攝YSL）

看完以上11款編輯推薦包款也好想來一顆！是不是覺得說得容易，真的要下手好難呢？編輯也很有同感，畢竟高單價不是隨時想買就能買，除此之外其實精品市場上經典包款，漲幅速度之快！越早買也是一種變相投資，不讓市場多賺一手！最近也發現「zingala銀角零卡」這個神器！讓妳時髦無負擔，繼續看下去！！

精品包控看過來！是不是每次入手精品包都因為價錢考慮許久，最後熱門包款被一掃而空？每天心心念念買不到包好痛苦！渴望買包好想得到卻又錯失良機的心情，小編完！全！懂！不用擔心，小編教你不僅可以立馬入手最新包款，還不需要單次付上萬元！那就是最近遇見的這款「先買後付」的「zingala銀角零卡」支付App平台，免信用卡也能彈性分最高24期，讓你不再為了時髦打扮而拮据度日了！現在於熱門電商momo、yahoo、東森購物等消費還可享有8％回饋！是不是超懂女人心～沒有繁雜的購物流程，讓觀望已久的心儀好物輕鬆下手，一起享受在無卡分期的時尚購物吧！

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

質感灰精品包, 2021包款, DIOR, CHANEL, CELINE

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